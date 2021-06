O FestCurtas Fundaj 2021 – II Festival Nacional de Curtas On-line do Cinema da Fundação abriu inscrições a realizadores de todo o Brasil, residentes ou não no país. O evento será realizado de 28 de julho a 1 de agosto. Podem ser inscritos filmes de até 30 minutos, sejam ficção, documentário ou animação. Os filmes podem ser enviados até o dia 5 de julho, gratuitamente, através do site oficial https://festcurtasfundaj.com.br.

Na sua primeira edição no ano passado, o FestCurtas recebeu mais de 500 filmes vindos de várias partes do Brasil. O festival atraiu mais de 100 mil acessos aos 42 curtas selecionados.