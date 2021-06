O Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB) e a Netflix retomam parceria para auxiliar os profissionais da indústria audiovisual brasileira. A nova doação de R$ 3 milhões para o fundo gerenciado pelo ICAB tem como objetivo apoiar a comunidade criativa na retomada gradual da produção audiovisual em todo o país.

A iniciativa oferecerá apoio a cerca de 2.500 trabalhadores e freelancers do setor. Produtores, assistentes, coordenadores, técnicos e operadores de diferentes departamentos de produção, como câmera, áudio, arte, maquiagem, figurino, cenografia, logística, entre outros, são elegíveis para solicitar o benefício – um único depósito no valor de R$ 1.100. Os beneficiários não precisam ser associados do ICAB.

As inscrições começam nesta terça (15) e devem ser feitas através de um formulário online na página do ICAB (icabrasil.org). O instituto irá revisar cada inscrição e determinar, em até 15 dias, quem pode receber o benefício. O formulário ficará disponível durante dois meses ou até que os recursos do fundo se esgotem.

ICAB e Netflix deram início à parceria em abril do ano passado, quando anunciaram a criação de um fundo emergencial de alívio contra a Covid-19, estabelecido mediante doação de R$ 5 milhões feita pelo serviço de entretenimento por streaming. Ao todo, 4.950 profissionais foram beneficiados na primeira rodada.

A doação da Netflix para o ICAB faz parte dos esforços do fundo de US$ 150 milhões, anunciado pelo serviço de entretenimento por streaming em março de 2020. Foi criado para apoiar aqueles em maior dificuldade no setor de produção audiovisual em países como o Brasil, onde a Netflix tem uma grande base de produção.