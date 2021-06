O Festival de San Sebastián tem inscrições abertas para o Wip Latam, categoria do evento que premia seis filmes na fase de pós-produção, com o intuito de estimular a produção do cinema latino-americano. Parceiro do festival espanhol, o Projeto Paradiso vai oferecer um prêmio de US$ 10 mil caso alguma produção brasileira faça parte desta seleção.

O prêmio, em formato Last Money, oferecido pela iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, no âmbito do programa Brasil no Mundo, é voltado para filmes com produção majoritariamente brasileira. Projetos com corte de mais de 60 minutos podem ser inscritos até o dia 1º de julho por meio do link www.sansebastianfestival.com/2021/film_registration/1/4908/in.

O Projeto Paradiso está promovendo um encontro com Saioa Riba, diretora da Indústria de San Sebastián, e Javier Martín, do comitê de seleção, com os candidatos brasileiros. A reunião será realizada para sanar as dúvidas sobre as produções elegíveis para a premiação. O encontro será realizado na próxima quinta-feira (10), às 11h, via Zoom, com a mediação de Josephine Bourgois, diretora executiva do Projeto Paradiso. Interessados podem participar mediante a inscrição no link https://forms.gle/yxm6gZujRz7qKiME8.