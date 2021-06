"Antigone", de Louise Archambault

A Spcine Play (spcineplay.com.br), que é a plataforma de streaming pública e gratuita da Spcine, começa nesta quinta-feira (24) a Mostra Québec, disponibilizando cinco filmes quebequenses em sua estante até o dia 29. A ação é fruto da parceria com o Escritório do Québec em São Paulo, em razão da Festa Nacional do Québec, celebrada no dia 24.

Serão disponibilizados os filmes Antigone, de Louise Archambault (24 a 26 de junho), Merci pour Tout, de Sophie Deraspe (24 a 26 de junho), 14 dias, 12 Noites, de Jean-Philippe Duval (25 a 27 de junho), Mafia Inc:, de Daniel Grou (27 a 29 de junho), e Fabuleuses, de Melanie Charbonneau (27 a de 29 junho).