Insânia

Star+, novo serviço de streaming da The Walt Disney Company Latin America, apresenta 66 novos conteúdos originais produzidos na América Latina. Com um vasto elenco de mais de 130 atores de 8 países latinos, as séries e filmes originais abordam os temas mais comentados da cultura latino-americana nos tons de drama, comédia, comédia dramática, thriller, biopic e docu-reality.

Entre os lançamentos estão as produções originais brasileiras, com destaque para a série “O Rei da TV”, que conta a trajetória do apresentador Silvio Santos, a terceira temporada da consagrada série “Impuros”, ambas previstas para estrear em 31 de agosto, e o thriller “Insânia”, com Carol Castro como protagonista. Além disso, as bandas brasileiras Titãs e Os Paralamas do Sucesso terão suas histórias contadas na série documental “Bios: Vidas que Marcaram a sua”.

Ainda sobre os conteúdos produzidos no Brasil, a plataforma contará também com as produções “How To Be a Carioca” e “Não Foi minha Culpa”, além de uma série sobre a história de Maria Bonita e outra sobre a história do fim da escravidão no Brasil, ambientada durante o nascimento da cidade brasileira Americana, ambas com títulos a serem confirmados.

Protagonizada pelas atrizes e atores brasileiros José Rubens Chachá, Mariano Mattos, Leona Cavalli e Larissa Nunes, filmada na cidade de São Paulo e realizada pela Gullane, “O Rei da TV” narra a incrível trajetória de Silvio Santos, o maior apresentador da televisão brasileira. A série passará pela infância do comunicador, quando era um ambicioso vendedor nas ruas do Rio de Janeiro, mostrando as várias fases de sua carreira até se tornar um dos principais empresários da televisão brasileira. André Abujamra, Ary França, Barbara Maia, Caca Carvalho, Cassia Damasceno, Celso Frateschi, Claudio Marcio, Elisa Romero, Emilio de Mello, Erom Cordeiro, Giselle Itié, João Campos, Leandro Ramos, Maria Manoella, Paulo Nigro e Roberta Gualda completam o elenco da série.

A nova temporada de “Impuros” dá continuidade à história do narcotraficante Evandro do Dendê e do policial Víctor Morello, que enfrentarão novos conflitos pessoais, familiares e criminais no contexto do narcotráfico da América Latina. Além de Raphael Logam, a terceira temporada é protagonizada pelos atores e atrizes brasileiros, Sergio Malheiros, Rui Ricardo Diaz, Cyria Coentro, Karize Brum, João Vitor Silva, Leandro Firmino, André Gonçalves, Rocco Pitanga, Lorena Comparato, Gillray Coutinho e Peter Brandão, o ator uruguaio Nicolás Furtado e a atriz argentina Julieta Zylberberg. Os novos episódios foram filmados nas cidades do Rio de Janeiro e Montevidéu e realizados pela Barry Company. As duas primeiras temporadas de “Impuros” também estarão disponíveis no Star+.

Já a série “Insânia” acompanha a policial científica Paula (Carol Castro) em uma misteriosa clínica psiquiátrica. Lá, sua mente vagueia por caminhos sombrios e duvidosos, chegando à beira da insanidade, enquanto investiga o verdadeiro motivo de sua hospitalização e desvenda uma conspiração aterrorizante.

Protagonizada pelos atores e atrizes brasileiros Carol Castro, Eucir de Souza, Rafael Losso, Rafaela Mandelli e Bella Camero, “Insânia” é filmada no Brasil e realizada pela Intro Pictures. Ravel Cabral, Samuel Assis e Tomas Aquino completam o elenco da série.