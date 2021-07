“Ana. Sem Título”, road-movie da diretora Lúcia Murat (“Praça Paris”, “Quase Dois Irmãos”, “A Memória que me Contam”), chega aos cinemas dia 29 de julho. O longa foi selecionado para a 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e teve sua première mundial no Festival Internacional de Cinema de Moscou. A produção é da Taiga Filmes e a distribuição no Brasil é da Imovision.

Livremente inspirado na peça “Há Mais Futuro que Passado”, “Ana. Sem Título” apresenta artistas plásticas mulheres da América Latina através da ótica de Stela. A personagem resolve fazer um trabalho sobre cartas trocadas entre elas durante os anos 70 e 80. Stela parte em uma viagem para Cuba, México, Argentina e Chile para descobrir o que essas mulheres enfrentaram durante as ditaduras nesses países. Nessa viagem, encontra inúmeras artistas importantes e muitas ativistas como as da associação Mães da Praça de Maio, que perderam seus filhos durante a Ditadura Militar na Argentina. Em meio a idas e vindas ela descobre Ana e resolve se aprofundar melhor sobre a vida dessa artista e ir atrás de sua história.