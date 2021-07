Uma produção original da CineBrasilTV, o documentário em longa-metragem, Antena da Raça – O Filme, de Paloma Rocha e Luís Abramo, tem sua estreia nacional no dia 10 de julho, às 21h30, na faixa Filme do Mês do canal. O filme da cineasta, filha de Glauber Rocha com a atriz Helena Ignez foi selecionado para o Festival de Cannes ao lado de documentários sobre Wim Wenders e Charles Chaplin, passou pelo Festival Lumière, uma mostra que antecipa a exibição dos filmes do Cannes Classiques, em novembro de 2020 (data especial do festival em virtude da Pandemia Covid-19).

Antena da Raça – O Filme resgata o ideário (e memória) de Glauber Rocha questionador e provocador, ao recriar a estética do Programa Abertura, comandado pelo cineasta na TV Tupi, entre 1979 e 1980, período da Lei da Anistia. O Abertura foi uma experiência vanguardista marcante da história da TV no Brasil, quando o país ensaiava, após 21 anos de ditadura militar, os primeiros movimentos de uma gradativa redemocratização. Os diretores se debruçaram nas fitas originais do Programa Abertura de mais de 40 anos, material restaurado e utilizado como fato de uma época conturbada para o país, em contraponto com o então conturbado Brasil em 2018, quando Paloma e Luís vão para as ruas ouvir o povo, como Glauber fez no Programa de 1979. O filme conta ainda com imagens de outros trabalhos de Glauber, cineasta que imprimiu na sua filmografia um olhar crítico, sobre o povo, a política e o poder do seu país.

Neste mês de julho, quando o CineBrasilTV, de Tereza Trautman, completa 17 anos, além da estreia do documentário, a série que originou o filme de 2016 ganha reprise durante a programação do mês. A série documental em 13 episódios, da cineasta Paloma Rocha, Antena da Raça – A Série tem a televisão e os meios de comunicação como tema central, valendo-se de releituras políticas e culturais das questões levantadas em 1979 por Glauber Rocha no Programa Abertura. Com uma abordagem ampla dos problemas brasileiros, a série visa investigar e refletir de maneira inventiva o papel da comunicação na mediação da sociedade, no ano eleitoral de 2018, quando mais uma vez a democracia brasileira é questionada.