O Cinesolar, projeto da Brazucah Produções que promove exibições de cinema itinerantes geradas por energia solar, abriu chamamento para seleção de 56 curtas-metragens com temática infanto-juvenil. As obras selecionadas vão compor a 1ª Mostra de Filmes Cinesolar: A Brincadeira Tá On, que será realizada com o patrocínio da CPFL Energia em outubro deste ano, em celebração ao Mês das Crianças.

Para se adequar às medidas necessárias de contenção da pandemia do novo coronavírus, o Cinesolar segue adequando suas ações de sustentabilidade e impacto social para o formato online. Além de estar alinhada a este novo momento do projeto, a mostra de filmes mantém viva essas propostas e pretende ainda ampliar o alcance e a circulação da produção audiovisual independente brasileira.

Visando à descoberta de novos olhares e vozes de localidades descentralizadas de todo o Brasil e incentivar a economia criativa, a mostra irá priorizar obras de produtoras e coletivos independentes que atuam nas periferias das cidades brasileiras, comunidades tradicionais e produções realizadas por povos originários. O autor de cada filme selecionado vai receber R$500 como forma de licenciamento da obra, que será exibida pelo canal do Youtube do Cinesolar.

Serão aceitos curtas-metragens de até 25 minutos de duração das mais variadas linguagens, como documentário, ficção, experimental e animação. Cada proponente poderá submeter até três projetos para apreciação da curadoria, sendo que até dois desses podem ser selecionados para exibição.

Os interessados em participar da mostra deverão inscrever os curtas-metragens até o dia 9 de agosto por meio do formulário disponível na página do Cinesolar (www.cinesolar.com.br). As obras selecionadas serão divulgadas até o dia 20 de setembro.

Além de terem os filmes exibidos durante a mostra, os autores dos curtas selecionados vão participar de masterclasses sobre diversas vertentes do audiovisual ministradas por profissionais do setor.

Serão realizadas ainda oficinas para crianças e jovens sobre cinema através de atividades lúdicas. A mostra prevê também exibição de vídeos dos diretores participantes falando sobre o respectivo processo de criação, trajetória e vivência no audiovisual, principais referências etc. Este conteúdo também ficará disponível para acesso no canal do Youtube do Cinesolar.