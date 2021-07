A quinta edição do Prêmio Abra de Roteiro traz quatro novas categorias para a premiação: Prêmio da Crítica – Melhor Roteiro 2020, Troféu Abraço – Excelência de Roteiro, Prêmio Paulo Gustavo e Telenovela do Século XXI.

Para o lançamento das inscrições, a Comissão do Prêmio organizou ontem (22/07) uma live do 5° Prêmio ABRA de Roteiro que contou com as participações via vídeo de: Thelma Guedes, Krishna Mahon, Lucas Paraízo, Fábio Porchat, Mônica Martelli e Fil Braz. Os três últimos homenagearam o ator Paulo Gustavo. Estiveram presentes Josephine Bourgois (Projeto Paradiso), além dos integrantes da Comissão do Prêmio. O evento foi exibido pelo Facebook e Youtube da Abra com apresentação da atriz e comediante Tatá Lopes.

Desde o ano passado, a pandemia impactou o volume de telenovelas lançadas. Tal efeito, levou a Comissão a criar um prêmio especial para destacá-las. Dessa forma, todas as obras exibidas entre 2000 e 2019 irão concorrer no primeiro turno da votação, no entanto, as cinco obras mais votadas serão finalistas da categoria de Melhor Roteiro de Telenovela do Século XXI.

A escolha da obra que levará o Melhor Roteiro para o Prêmio da Crítica será concedida por um júri composto por críticos, colunistas, jornalistas e outros especialistas em cinema, TV e entretenimento, que indicará obras de destaque para eleger o Melhor Roteiro dentre todos os finalistas.

Já o Troféu Abraço – Excelência em Roteiro foi criado para exaltar a nova geração de roteiristas profissionais que se destacaram em 2020, não somente pelas obras lançadas, mas sobretudo por valorizar a originalidade, a inovação e a diversidade de suas obras no mercado audiovisual nacional.

A grande homenagem desta quinta edição fica por conta das obras indicadas à categoria Melhor Roteiro de Longa-metragem de Comédia que este ano concorrerão ao inédito Prêmio Paulo Gustavo, uma forma significativa que encontramos de homenagear o fenômeno que Paulo Gustavo foi e continuará sendo, através de suas obras.

Podem ser inscritas obras televisivas seriadas, cinematográficas, produzidas e exibidas por canais de streaming com curadoria profissional, estreadas em todo o país (no formato virtual ou drive-in), no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, desde que os roteiros sejam de autoria ou coautoria de roteiristas brasileiros.

São aceitos os formatos: filmes de longa-metragem de ficção e de comédia, com duração mínima de 70 minutos, e filmes de longa-metragem de documentário, com duração mínima de 52 minutos; séries de ficção, documentários, realities, esquetes e variedades.

Filmes em formato curta-metragem não podem ser inscritos. Nessa categoria, a comissão organizadora do prêmio faz a curadoria e vai escolher os finalistas ao Prêmio ABRA entre os curtas brasileiros mais premiados nos festivais nacionais do ano de 2020.

O Prêmio ABRA de Roteiro surgiu em 2016 com a finalidade de valorizar os autores-roteiristas e ressaltar a importância do roteiro na cadeia de produção da indústria audiovisual nacional. Os premiados são escolhidos pelos próprios membros da associação em dois turnos de votação.

As inscrições para o 5º Prêmio ABRA de Roteiro podem ser realizadas até às 23h59 do dia 8 de agosto. O regulamento está disponível em https://www.premioabra.art.br e o formulário de inscrição, em https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_asyzxolCDP0MMro3habS_XTtxnHytVAC_5Qx3z1T6SiSqg/viewform.