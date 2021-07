Estão abertas as inscrições para a 31ª edição do Festival Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, que acontecerá entre os dias 3 e 7 de novembro. Filmes com até 30 minutos de duração, realizados nos anos 2020 e 2021, podem se inscrever até 6 de agosto pelas plataformas www.festhome.com ou www.shortfilmdepot.com.

A nova edição do festival será nos mesmos moldes do ano anterior, transmitido on-line através da plataforma Festhome TV.

Os filmes podem ser inscritos em uma das duas categorias: Competição Nacional e Competição Internacional. As mostras são tradicionais no cenário cinematográfico nacional por serem a primeira competição brasileira a qualificar seus vencedores a uma vaga para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas – Oscar. A premiação e a qualificação se mantém neste ano, assim como a qualificação para o BAFTA e as indicações para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.