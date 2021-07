Estão abertas as inscrições para o Festival SACI – Semana de Animação e Cinema Infantil, que irá receber submissões de filmes do mundo todo, produzidos a qualquer tempo. Cada inscrição tem uma taxa de 2 euros e poderá ser feita pelo site https://filmmakers.festhome.com/pt/festival/saci-international-children-s-film-festival, até às 23h59 de 5 de setembro.

Em busca de uma programação plural e com ampla participação dos realizadores, o SACI irá realizar seleção pública para a escolha de curtas, médias e longas-metragens, procurando projetos inovadores e multiculturais na área do cinema voltado para crianças de todas as idades.

A programação do festival será realizada através de curadoria e de seleção pública de projetos audiovisuais. Os eixos conceituais propostos pretendem abranger projetos de invenção, tanto com atores reais, como nas áreas de animação: computação gráfica, claymation e stop motion, live action, documentário e filmes experimentais.

Quem assina a curadoria do projeto são especialistas da área: Kiko Mistrorigo (Pinguim Content), Fernando Macedo (SPIRIT Animation) e Marisa Merlo (Olhar de Cinema).

A mostra acontecerá entre os dias 3 e 14 de novembro de modo híbrido. Presencialmente, no Cine Passeio (respeitando as orientações sanitárias da OMS), e também em exibições na plataforma virtual do evento. O SACI apresentará a cidade um panorama de filmes curtas, médias e longas-metragens voltados ao público infanto-juvenil, além de obras seriadas. E contará com premiações do júri e do público e também irá realizar conversas com os criadores e espectadores, com tradução simultânea em libras.

O intuito do projeto é exibir obras cinematográficas produzidas nacionalmente e internacionalmente. Os filmes estrangeiros receberão dublagens inéditas com atores brasileiros – a fim de fomentar o mercado de dublagem no país – e também medidas de acessibilidade (libras e audiodescrição).

Este é o primeiro festival de cinema para as infâncias de Curitiba. O SACI se ancora na importância da difusão de produções nacionais e internacionais que normalmente não são exibidas nos cinemas e nas plataformas digitais, criando oportunidades para que as crianças tenham contato com histórias e estéticas diversas, a fim de ampliar o seu repertório individual e sua visão de mundo.