Começam nesta terça-feira, 13 de julho, as inscrições para o 7º Icumam Lab – Laboratório de Fomento à Produção Audiovisual no Centro-Oeste, que acontece online pelo segundo ano consecutivo devido à pandemia. O laboratório, que acontecerá entre os dias 5 e 15 de outubro, busca por projetos de longa-metragem ou séries na categoria ficção, representados, obrigatoriamente, por diretores e/ou produtores de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.

Serão selecionados seis projetos. Entre os critérios para seleção, estão as qualidades artísticas e técnicas, factibilidade do projeto apresentado e viabilidade de produção, potencial e originalidade da proposta, estágio de desenvolvimento e qualidade dos materiais obrigatórios apresentados.

Os projetos devem ser inscritos pelo site http://www.icumam.com.br/lab_2021, até 10 de agosto. Na página também é possível conferir todo o regulamento. A lista com os selecionados será divulgada no dia 9 de setembro.

O projeto de ficção de maior destaque no 7º Icumam Lab ganhará o valor de R$ 5 mil, concedido pelo Projeto Paradiso, para formação ou desenvolvimento do projeto. Haverá também premiações, como serviços de pós de imagem e correção de cor, oferecidos pela Mistika e DOT Cine; consultoria individualizada de pitching pela Vermelho Filmes; e consultoria de produção executiva da C/as4tro.

Além disso, produtores e diretores dos projetos selecionados poderão participar de atividades do BrLab, parceiro do evento desde a primeira edição. É um dos mais expressivos e importantes laboratórios de desenvolvimento de projetos audiovisuais da América latina, que acontecerá simultâneo ao 7º Icumam Lab.

O formato virtual segue as recomendações dos órgãos de saúde para o momento de pandemia de Covid-19. Em imersão online, haverá palestras abertas ao público; consultorias gratuitas individuais e em grupo para os projetos selecionados; pitching e premiação; além de atividades complementares. Os profissionais em capacitação terão acesso a tutores consolidados no mercado, com experiência em atividades de formação e treinamento profissional.

Este ano, a novidade é a parceria com o Projeto Paradiso, uma iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich, que investe em formação profissional e geração de conhecimento, atuando por meio de parcerias com instituições de referência no Brasil e no mundo, criando oportunidades para profissionais.