Está aberta a chamada do 4° Filma Bauru para curtas-metragens, videoclipes e videoarte realizados entre 2019 e 2021 no estado de São Paulo, exceto capital e região metropolitana. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do evento, filmabauru.com.br, até 8 de agosto. As inscrições para as oficinas serão abertas em breve.

O evento será totalmente gratuito, com uma programação que inclui oficinas de Criação de Curtas-metragens e de Crítica Cinematográfica, realizadas em setembro, e as mostras e palestras serão em outubro. Na mostra competitiva, os curtas de ficção, documentário e animação concorrem aos prêmios de Melhor Curta-metragem de cada categoria e ao Prêmio do Júri Popular, por votação aberta. A mostra não competitiva irá exibir curtas experimentais, videoclipes e videoartes.

Para promover acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva, os curtas selecionados para a mostra competitiva irão receber a inclusão de janela de Libras e a apresentação da mostra e cerimônia de premiação terão tradução simultânea.

O festival poderá ser realizado em formato híbrido, com atividades online e presenciais, ou totalmente online, dependendo da situação da Covid-19 na cidade de Bauru nas semanas que antecedem o evento.