"Vitalina Varela", de Pedro Costa

Com o intuito de trazer para a população paulista uma das cinematografias mais interessantes da atualidade e promover um encontro cultural entre dois países ligados historicamente, o CCBB São Paulo recebe, de 14 de julho a 9 de agosto, a mostra “De Portugal para o mundo”.

Com curadoria de Pedro Henrique Ferreira, a programação apresenta uma seleção de 28 filmes, entre longas e curtas-metragens, dos mais aclamados cineastas lusitanos contemporâneos. O evento inclui também debates com especialistas e bate-papos com diretores. Tudo com entrada gratuita.

A mostra abre com o premiado ”Vitalina Varela”, de Pedro Costa, inédito no circuito comercial do Brasil e que fará a sua première na capital paulista. No longa, Vitalina Varela, 55 anos, cabo-verdiana, chega a Portugal três dias depois do funeral do marido. Há mais de 25 anos que Vitalina esperava o seu bilhete de avião e agora vai ter de se deparar com uma pátria diferente do idealizado.

“De Portugal para o mundo” apresenta filmes de cineastas de projeção internacional, considerados alguns dos maiores diretores vivos na atualidade. A curadoria concentrou-se principalmente nas produções que obtiveram premiações e sucesso no exterior, como ”A Portuguesa” (2019), de Rita Azevedo Gomes; “Tabu” (2012), de Miguel Gomes; ”O Estranho Caso de Angélica” (2010), de Manoel de Oliveira; entre outros.

A mostra propõe também uma discussão em torno do cinema português, com debates temáticos, unindo pesquisadores brasileiros e portugueses; e bate-papos com diretores. Serão eventos via videoconferência, online, abertos e gratuitos.

O CCBB SP está adaptado às novas medidas de segurança sanitária: entrada apenas com agendamento on-line, controle da quantidade de pessoas no prédio, fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel e sinalizadores no piso para o distanciamento. No cinema, a capacidade foi reduzida para 50%, com higienização completa antes de cada apresentação/sessão, além do distanciamento de dois metros entre as poltronas. A bilheteria presencial está proibida, todos os ingressos serão disponibilizados no site eventim.com.br.

A programação completa pode ser conferida em https://ccbb.com.br/sao-paulo/programacao/de-portugal-para-o-mundo.

Mostra de cinema “De Portugal para o Mundo”

Data: 14 de julho a 9 de agosto

Local: Centro Cultural Banco do Brasil – Cinema - Rua Álvares Penteado, 112 – Centro Histórico, Triângulo SP, São Paulo–SP

Ingressos: Evento Gratuito – Ingresso pelo site ou app Eventim

Aberto todos os dias, das 9h às 18h, exceto às terças

Acesso ao calçadão pela estação São Bento do Metrô

Informações: (11) 4297-0600