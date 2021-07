Estão abertas as inscrições para participar do BrLab CoPro, nova categoria do BrLab que tem parceria institucional com Brazilian Content, Cinema do Brasil e Projeto Paradiso, apoio da Embaixada da França no Brasil, e visa atender uma crescente demanda de projetos que se encontram em etapa avançada de desenvolvimento e com financiamento parcial, buscando coprodução.

As atividades do BrLab CoPro são dedicadas à promoção de encontros entre profissionais cuidadosamente selecionados que buscam estabelecer coproduções internacionais e nacionais, circulação e financiamento de projetos audiovisuais de longa-metragem da América Latina.

Até o dia 20 de julho, empresas produtoras latino-americanas poderão inscrever projetos de longa-metragem de ficção, em fase avançada de desenvolvimento, que visem uma coprodução internacional como parte de suas estratégias.

Para participar, os projetos devem ter o roteiro já escrito, comprovar um mínimo de 30% de recursos já captados no país de origem ou no exterior, e realizar a inscrição através do formulário no site do BrLab, conforme o regulamento.

Além de reuniões individuais entre os projetos selecionados e profissionais cuidadosamente selecionados, parte da programação será aberta ao público e promovida em parceria com Show me the Fund, projeto realizado por Brazilian Content, Cinema do Brasil e Projeto Paradiso que aproxima profissionais do audiovisual de fundos internacionais. O BrLab CoPro conta ainda com o apoio da Embaixada da França no Brasil para organização de algumas atividades específicas de aproximação com produtores e profissionais franceses com os projetos da região.

Serão selecionados até 13 (treze) projetos longa-metragem de ficção, que terão a oportunidade de participar de reuniões criteriosamente organizadas para fomentar alianças estratégicas com potenciais coprodutores, canais, distribuidores, festivais e fundos de diversos locais do mundo.

Os projetos de ficção brasileiros participantes concorrem ainda ao Prêmio Paradiso de US$1 mil, que deve ser utilizado no desenvolvimento, financiamento e internacionalização do projeto. O estímulo é oferecido pelo Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio aos talentos do audiovisual nacional.

A 1ª Edição do BrLab CoPro acontece de 18 a 22 de outubro, com toda sua programação online – como medida de segurança em decorrência da pandemia de Covid-19.

O formulário de inscrição está disponível em português ou espanhol e deve ser enviado junto com os documentos obrigatórios reunidos em arquivos formato PDF até às 18h (horário de Brasília/GMT -3) do dia 20 de julho, através do site www.brlab.com.br.