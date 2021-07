As atividades de formação do VI Cine Jardim – Festival Latino-americano de Cinema de Belo Jardim já estão com inscrições abertas. Dividindo-se entre seis cursos remotos e dois presenciais na cidade de Belo Jardim, no interior pernambucano, as oficinas acontecem entre os dias 9 e 26 de agosto e serão conduzidas por profissionais reconhecidos no cenário do audiovisual brasileiro. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site oficial do festival (www.cinejardim.com) até a semana anterior ao início das aulas de cada curso.

O módulo Interpretação para Cinema de Terror será ministrado pela atriz Gilda Nomacce, que conversará com os alunos sobre histórias vividas em sets de filmagem e os potenciais criativos da atuação para o gênero cinematográfico. Já o realizador maranhense Lucas Sá será o responsável pelas aulas de Produção de Videoclipes Independentes, que abordará todas as etapas de realização de um vídeo musical, da pré-produção ao lançamento. Já o curso Cinema, Cineclube e Educação: Da Teoria às Práticas, ministrado pela professora cineclubista e produtora cultural Yanara Galvão, discutirá a história, a prática e a importância da organização de cineclubes.

Em Roteiro de Curta-metragem para Iniciantes, a cineasta Cíntia Domit Bittar apresentará métodos de escrita e criatividade para a formatação de um roteiro de cinema. A jornalista, montadora e diretora de projetos audiovisuais Thais Fernandes é a responsável pela oficina Se Organizar Direitinho, Todo Mundo Faz um Filme, que conversará sobre as ferramentas de organização e criação de projetos cinematográficos. Por fim, o curso Crítica de Cinema para Formação do Júri Jovem será ministrado pelo jornalista e crítico de cinema André Guerra, focado na análise dos elementos de linguagem fílmica de maneira acessível e abrangente.

A primeira oficina presencial é a de Vídeo Poema, ministrada por David Biriguy, que é poeta, músico, produtor cultural e cineasta de Belo Jardim (PE). O curso tem o objetivo de produzir uma obra audiovisual integrada à linguagem literária. Também presencial, a oficina Cinema de Guerrilha tem orientação do cineasta, roteirista, produtor e diretor de fotografia Lula Magalhães. As aulas discutirão as etapas de produção de um curta-metragem com baixo orçamento e de forma colaborativa.

DETALHES SOBRE AS OFICINAS REMOTAS E PRESENCIAIS DO VI CINE JARDIM:

INTERPRETAÇÃO PARA CINEMA DE TERROR com Gilda Nomacce

Dias 25 e 26 de agosto – das 9h às 12h. Dois encontros virtuais de três horas cada, pela plataforma Google Meet.

Público-alvo: jovens e adultos a partir dos 15 anos

Número de vagas: 30

Carga horária: 6 horas

PRODUÇÃO DE VIDEOCLIPES INDEPENDENTES com Lucas Sá

Dias 10, 11 e 12 de agosto – das 14h às 17h. Três encontros virtuais de três horas cada, pela plataforma Google Meet.

Público-alvo: jovens realizadores e interessados na área

Número de vagas: 40

Carga horária: 9 horas

CINEMA, CINECLUBE E EDUCAÇÃO: DA TEORIA ÀS PRÁTICAS com Yanara Galvão

Dias 09, 10, 11 e 12 de agosto – das 9h às 12h. Quatro encontros virtuais de três horas cada, pela plataforma Google Meet.

Público-alvo: jovens e educadores

Número de vagas: 30

Carga horária: 12 horas

ROTEIRO DE CURTA-METRAGEM DE FICÇÃO PARA INICIANTES com Cíntia Domit Bittar

Dias 16 e 23 de agosto – das 18h às 21h. Dois encontros virtuais de três horas cada, pela plataforma Google Meet.

Público-alvo: jovens e adultos

Número de vagas: 30

Carga horária: 6 horas

SE ORGANIZAR DIREITINHO, TODO MUNDO FAZ UM FILME com Thais Fernandes

Dias 11 e 12 de agosto – das 19h às 21h. Dois encontros virtuais de três horas cada, pela plataforma Google Meet.

Público-alvo: jovens entre 12 e 15 anos

Número de vagas: 20

Carga horária: 6 horas

CRÍTICA DE CINEMA PARA FORMAÇÃO DO JÚRI JOVEM com André Guerra

Dias 09, 10 e 11 de agosto – das 14h às 17h. Três encontros virtuais de três horas cada, pela plataforma Google Meet.

Público-alvo: jovens a partir dos 15 anos

Número de vagas: 20

Carga horária: 9 horas

VÍDEO POEMA com David Biriguy

Dias 17, 18, 19 e 20 de agosto – das 14h às 17h. Quatro encontros presenciais de três horas cada.

Público-alvo: jovens e adultos a partir dos 15 anos

Número de vagas: 15

Carga horária: 12 horas

CINEMA DE GUERRILHA com Lula Magalhães

Dias 19, 20 e 21 de agosto – das 9h às 12h. Três encontros presenciais de três horas cada.

Público-alvo: jovens e adultos a partir dos 15 anos

Número de vagas: 20

Carga horária: 9 horas