O BrLab, único evento de mercado audiovisual no Brasil que recebe projetos de toda América Latina e Península Ibérica e que agrega diferentes workshops e encontros internacionais em sua programação, acontecerá de 1 a 22 de outubro. BrLab Features é o tradicional laboratório de desenvolvimento de projetos de longa-metragem de ficção do BrLab, realizado há 11 anos, que anuncia agora os selecionados para a edição 2021. A direção e coordenação pedagógica do evento é do produtor Rafael Sampaio, e os projetos selecionados neste ano receberão consultorias das produtoras Tatiana Leite (Brasil) e Juliette Lepoutre (França), do produtor Giancarlo Nasi (Chile), das cineastas Mariana Rondón (Venezuela) e Paula Astorga (México) e das roteiristas Iana Paro Cossoy (Brasil) e Xenia Rivery (Cuba), entre vários outros palestrantes e convidados envolvidos em conteúdos e reuniões de negócios que compõem a intensa programação.

Durante a realização do laboratório, produtores, diretores e roteiristas representantes dos doze projetos selecionados recebem consultorias integrais em pilares fundamentais para uma melhor realização de seus filmes: roteiro, direção, produção e distribuição.

A curadoria desse ano reúne futuros filmes de cineastas premiados como Jô Serfaty, cujo filme anterior “Um Filme de Verão” foi premiado no Festival de Brasília e exibido em mais de 30 festivais ao redor do mundo; Eduardo Nunes, cujo filme “Sudoeste” foi premiado em mais de 20 festivais; e Cássio Pereira dos Santos, que em 2020 ganhou o prêmio de público da Mostra de São Paulo, entre outros, com seu primeiro longa “Valentina”. “O Lesim”, projeto de Eduardo é uma coprodução Portugal-Brasil escrito em parceria com o cineasta português André Gil Mata e será inteiramente filmado em Portugal. Já Serfaty participa com “Borda do Mundo”, uma produção brasileira que será inteiramente rodada no litoral do Rio de Janeiro e Cassio Pereira participa com “Temporada de Fogo”, produção brasileira que busca coprodutor internacional e deverá ser majoritariamente filmado no cerrado mineiro.

A seleção internacional traz projetos de longas metragens de curta-metragistas premiados como a peruana Francesca Canepa, cujo curta “El Silencio del Rio” participou da Berlinale em 2020 entre outros festivais, e venezuelano Michael Labarca, premiado na Cinéfondation do Festival de Cannes em 2016, entre outros.

Os projetos participantes irão concorrer a prêmios e estímulos oferecidos por importantes empresas e instituições parceiras, como a Globo Filmes, que oferece desde 2019 o Prêmio Desenvolvimento Globo Filmes no valor de R$100 mil e a distribuidora Vitrine Filmes (parceira do BrLab desde a primeira edição) que oferece prêmios para projetos brasileiros e estrangeiros. Complementam a lista de prêmios consultorias e workshops oferecidos por Torino Film Lab, apoiado por Projeto Paradiso, e Pop Up Film Residency, por exemplo, entre outras.

As atividades do BrLab, em 2021, somente são possíveis graças ao patrocínio do Projeto Paradiso e da Spcine/Prefeitura Municipal de São Paulo, e também do Programa Ibermedia, que oferece bolsas de estudos para que profissionais de diferentes países participem gratuitamente das atividades.

A comissão de seleção do BrLab Features 2021 foi formada por: Andrea Cals, curadora audiovisual; Elzemann Neves, roteirista e dramaturgo; Fábio Leal, diretor, roteirista, ator e preparador de elenco; Fernanda De Capua, roteirista, diretora e produtora; Fernanda Vidigal, produtora e fundadora da Carapiá Filmes; Flávia Candida, curadora, cineasta e produtora; Giovanni Barros, diretor, roteirista e produtor de elenco; Julia Katharine, atriz e realizadora; Kariny Martins, curadora, pesquisadora, roteirista e diretora; Leticia Santinon, curadora e gerente de lançamentos; Mannu Costa, realizadora, produtora e produtora executiva; Marcela Esquivel, roteirista, diretora e produtora; Marcio Miranda Perez, realizador e curador; Maria Carla Del Rio, produtora; Marina Torre, produtora executiva e produtora; Melina Bomfim, realizadora, pesquisadora e curadora; Paula Astorga, produtora cultural; Rafael Sampaio, diretor do BrLab e produtor; Talita Arruda, curadora e distribuidora; Thamires Vieira, diretora e produtora; e Xênia Rivery Arboláez, roteirista e professora.

Conheça os projetos selecionados para participar do BrLab Features:

- A FIRMA UNICÓRNIO, direção e roteiro de Marianne Macedo Martins e Daniel Lentini, produção de Caroline Louise, Marrevolto Filmes – CE / Brasil.

- A MARGEM ESCURA DO RIO, direção de Matheus Farias e Enock Carvalho, co-roteirista Juliana Soares, produção de Janaína Bernardes, Gatopardo Filmes – PE / Brasil.

- BORDA DO MUNDO, direção de Jô Serfaty, roteiro de Jô Serfaty e Pedro Pipano, produção de Clarissa Guarilha, Arissas – RJ / Brasil.

- KAYE, direção e roteiro de Juan Cáceres, produção de Esteban Sandoval, Infractor Films Factory e Pejeperro Films – Chile. *Selecionado em aliança com Cinéma en Développement do Festival Cinelatino de Toulouse.

- LA OTRA ORILLA, direção de Francesca Canepa, roteiro de Francesca Canepa e Miguel Angel Papalini, produção de Enid Campos Leon, Split Films SAC – Perú.

- LA SIRENA DE MONTERREY, direção e roteiro de Marlene Grinberg, produção de Araquen Rodriguez, Pelicano Cine – Argentina / México.

- LOS DÍAS EN EL SUR, direção e roteiro de Liz María Haedo e Lucas Gabriel Olivares, produção de Emilia Benzo, Jaque Content (Jaque Productora S.A.) – Argentina / Chile.

- MUCHACHOS BAÑÁNDOSE EN EL LAGO, direção e roteiro de Michael Labarca, produção de Patricia Ramírez Arévalo, Todos Los Ríos – Venezuela / França / Argentina.

- O LESIM, direção de Eduardo Nunes, roteiro de Eduardo Nunes e André Gil Mata, produção de Marta Lima e Izabella Faya, Rua Escura CRL e 3 Tabelas Filmes – Portugal / Brasil.

- O ÚLTIMO DRAGÃO CHINÊS, direção e roteiro de Pedro Jorge, produção de Heverton Lima, Paideia Filmes – SP / Brasil. * Selecionado através do Prêmio de Desenvolvimento comKids + BrLab.

- TEMPORADA DE FOGO, direção e roteiro de Cássio Pereira do Santos, produção de Erika Pereira dos Santos, Campo Cerrado Produções – MG / Brasil.

- TRAGAM-ME A CABEÇA DE ORUM-BOMANI, direção e roteiro de Ariel L. Ferreira, produção de Rubian Melo, Saturnema Filmes – BA / Brasil.