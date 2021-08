O BrLab CoPro, nova categoria do BrLab que tem parceria institucional com Brazilian Content, Cinema do Brasil e Projeto Paradiso, apoio da Embaixada da França no Brasil e do Governo Britânico no Brasil, e divulgação Latam Cinema, visa atender uma crescente demanda de projetos que se encontram em etapa avançada de desenvolvimento e com financiamento parcial, buscando coprodução.

A 1ª edição do BrLab CoPro acontece durante o BrLab, de 18 a 22 de outubro, com toda sua programação online – como medida de segurança em decorrência da pandemia de Covid-19.

As atividades do BrLab CoPro são dedicadas à promoção de encontros entre projetos de longa-metragem latino-americanos e profissionais do mercado internacional, potenciais coprodutores, canais, distribuidores, festivais e fundos de diversos locais do mundo.

Os projetos de ficção brasileiros participantes do BrLab CoPro concorrem ainda ao Prêmio Paradiso de US$1 mil, que deve ser utilizado no desenvolvimento, financiamento e internacionalização do projeto. O estímulo é oferecido pelo Projeto Paradiso, iniciativa filantrópica de apoio aos talentos do audiovisual nacional.

Os 13 projetos selecionados que terão a oportunidade de estabelecer acordos de coprodução, financiamento e circulação são:

- 1989, direção de Karina Minujin, roteiro de Diego Lerman, Karina Minujin e Paula Markovitch, produção de Nicolás Avruj e Campo Cine – Argentina

- ANIMALES, direção de Andrés Waissbluth, roteiro de Alicia Scherson, produção de Felipe Azúa, Retaguardia Filmes e Avispa Cine – Chile

- A PROCURA DE MARTINA, direção de Márcia Faria, roteiro de Gabriela Amaral Almeida, produção de Rodrigo Letier, Ipanema Filmes e Kromaki – RJ/ Brasil

- GENTE DE BEM, direção e roteiro de Cíntia Domit Bittar, produção de Ana Paula Mendes e Novelo Filmes – SC/ Brasil

- IRMÃOS CARAÍBA, direção e roteiro de Eduardo Morotó, produção de Leonardo Mecchi, Alexandre Soares Taquary, Enquadramento Produção e Taquary Filmes – SP/PE, Brasil

- O DESERTO DE AKIN, direção e roteiro de Bernard Miranda Lessa, produção de Ursula Dart Brottel, Bernard Miranda Lessa, Ladart Filmes e Rede Filmes – ES/ Brasil

- OLHE PARA MIM, direção e roteiro de Rafhael Barbosa, produção de Felipe Guimarães e La Ursa Cinematográfica – AL/ Brasil

- PSSICA, direção de Quico Meirelles, roteiro de Bráulio Mantovani e Fernando Garrido, produção de Fernando Meirelles e Andrea Barata Ribeiro, O2 Filmes – SP/ Brasil

- SALOMÉ, direção e roteiro de André Antônio, produção de Dora Amorim, Júlia Machado, Thaís Vidal e Ponte Produtora – PE/ Brasil

- SILÊNCIO, direção e roteiro de Henrique Dantas, produção de Eliane Ferreira, Muiraquitã Filmes e Hamaca Produções – SP/RJ/BA, Brasil

- SOLINA, direção de Larissa Fernandes, roteiro de Larissa Fernandes e Cauê Brandão, produção de Lidiana Reis, Milena Ribeiro e Panaceia Filmes – GO/ Brasil

- UMA HISTÓRIA DE VINGANÇA, direção e roteiro Luan Filippo Oldenbrock, produção Sara Silveira, Dezenove Som e Imagens – SP/ Brasil

- YELLOW CAKE, direção e roteiro de Tiago Melo, produção de Leonardo Sette, Carol Ferreira e Lucinda Produtora – PE/ Brasil

Além de reuniões individuais entre os projetos selecionados e profissionais cuidadosamente selecionados, o BrLab CoPro realizará também atividades abertas ao público, transmitidas ao vivo e promovidas em parceria com Show me the Fund, projeto realizado por Brazilian Content, Cinema do Brasil e Projeto Paradiso que aproxima profissionais do audiovisual de fundos internacionais.