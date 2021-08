“Ela que Mora no Andar de Cima”, de Amarildo Martins

Por Maria do Rosário Caetano

A trigésima-segunda edição do mais tradicional festival de filmes curtos do país – o Curta Kinoforum – será aberta nessa quinta-feira, 19 de agosto, e prossegue até o final do mês (dia 29). O evento, de alcance internacional, é comandado pela produtora Zita Carvalhosa, desde sua criação, em 1990.

O Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, que as novas gerações chamam de Curta Kinoforum, transformou-se, a cada nova edição, em poderosa vitrine do que de melhor se faz, pelo mundo e pelos Brasis, no formato. Ou seja, curtas ficcionais, documentais ou animados, experimentais ou narrativos, de autores black, indígenas, mestiços ou brancos, de chineses ou germânicos, hispano-americanos ou japoneses, estadunidenses ou franceses.

A edição de número 32 será, pela segunda vez, on-line, com acesso em todo o território brasileiro, totalmente gratuito. Serão exibidos 200 curtas-metragens oriundos de 39 países. Como acontece desde a primeira edição, a produção brasileira é majoritária e conta com mais de um terço dos selecionados (63 títulos). O interesse pela exibição de curtas é tão grande no mundo contemporâneo que a Associação Cultural Kinoforum foi obrigada a avaliar 2.788 inscritos, vindos de 113 países (uma verdadeira ONU!). Seus curadores foram obrigados a escolher apenas 141 títulos.

Como nos anos anteriores, o festival promoverá, além da exibição dos 200 filmes, suas famosas Oficinas Kinoforum de Realização Audiovisual, que chegam aos 20 anos de atuação ininterrupta. Passaram por estas oficinas centenas de aspirantes ao ofício cinematográfico. Muitos deles, hoje reconhecidos e premiados em diversos festivais. E muitos oriundos das periferias paulistanas. Haverá, também, programas especiais e debates.

Três homenagens serão prestadas a grandes nomes do cinema brasileiro e internacional. Caso da montadora e professora da USP, Vânia Debs, que faleceu dois meses atrás (em junho), e aos cineastas Glauber Rocha, cuja ausência se faz sentir há quatro décadas e deixou curtas memoráveis, entre eles o seminal “Di”, criminosamente interditado por herdeiros do pintor, e ao francês Chris Marker (1921-2012), autor do cult dos cults “La Jetée”, que se vivo fosse faria cem anos. Paulo Sacramento (“Juvenília”) e Kleber Mendonça (“Vinil Verde”) se definem como tributários do clássico markeriano.

O Curta Kinoforum não nasceu competitivo. Algumas instituições (como o Canal Brasil, a TV Cultura e o SescTV) atribuíam reconhecimento a alguns curtas, por suas qualidades. Com o passar do tempo, o evento foi ampliando suas premiações. Hoje, há competição brasileira, composta com 13 títulos.

O Curta Kinoforum traz, ainda, os segmentos internacional, latino-americano, infanto-juvenil e Mostra Limite, além de programas especiais.

Entre os destaques do festival estão filmes premiados em eventos internacionais, como “Céu de Agosto”, laureado em Cannes (com Gilda Nommace, uma das musas do curta brasileiro, no elenco), o amazonense “Seiva Bruta”, com Luiz Carlos Vasconcelos, eleito o melhor curta latino-americano pelo Directors Guild of America (DGA), e “Menarca”, de Lillah Halla, selecionado para a Semana da Crítica cannoise e vencedor do prêmio do público no Cinelatino de Toulouse, também na França.

Marcélia Cartaxo, atriz detentora de dezenas de prêmios, incluindo um Urso de Prata em Berlim, está no elenco de “Ela que Mora no Andar de Cima”. Os fãs de Sócrates, o médico e craque corintiano, não podem perder “Carta ao Magrão”, de Pedro Asbeg. O diretor do ótimo “Democracia em Preto e Branco”, longa documental embalado em muito rock’n roll, revisitou entrevista do politizado jogador, realizada em 2010, e com ela construiu o novo (e sintético) filme. Com ele, Asbeg lembra os 10 anos da prematura morte do doutor Sócrates.

A programação do festival traz, ainda, obras assinadas por curta-metragistas que, hoje, são diretores de muitos longas, caso de Marcelo Gomes, Lírio Ferreira, Evaldo Mocarzel, Kleber Mendonça, Paulo Sacramento, Cao Hamburger, Evaldo Mocarzel, José Roberto Torero e Rafael Conde. Entre os curtas desse time, destaca-se “Morte”, de José Roberto Torero, protagonizado pelos imensos Paulo José (1937-2021) e Laura Cardoso.

Os programas especiais têm a cultura indígena como foco principal. Nos destaques, mostra dedicada ao festival Amotara e às mulheres cineastas e a sessão Música e Modo de Viver dos Guaranis.

A produção realizada por jovens cineastas das periferias merece espaço nos programas “Diálogos: André Novais Oliveira e Lincoln Péricles”, “Cine Social Club” e Kinolab Tela Digital – Destaques. O mineiro Novais, do coletivo Filmes de Plástico, iniciou-se no curta e, com trupe de amigos, colocou a periférica cidade de Contagem no mapa cinematográfico brasileiro.

32ª edição do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo – Curta Kinoforum

Data: 19 a 29 de agosto

Online e gratuito, disponível em todo o território brasileiro

Serão exibidos 200 curta-metragem brasileiros e internacionais

Todos filmes, encontros e debates podem ser acessados pelo endereço www.kinoforum.org.

COMPETIÇÃO BRASILEIRA

. “4 Bilhões de Infinitos” (MG, 15′) – Marco Antonio Pereira

. “Seiva Bruta” (AM/EUA,17′) – Gustavo Milan

. “Stone Heart” (AM, 5′) – Humberto Rodrigues

. “O Babado de Toinha” (RJ, 13′) – Sérgio Bloch

. “Hora Feliz” (RS, 5′) – Alex Sernambi

. “Colmeia” (DF, 15′) – Maurício Chades

. “Quanto Pesa” (MA, 23′) – Breno Nina

. “Acesso” (SP, 18′) – Julia Leite

. “Olhos Livres” (SP,15′) – Fábio Rogério

. “República” (SP, 16′) – Grace Passô

. “Céu de Agosto” (SP, 16′) – Jasmin Tenucci

. “Belos Carnavais” (SP/ Bósnia-Herzegovina, 16′) – Thiago Mendonça

. “Ela que Mora no Andar de Cima” (PR, 14′) – Amarildo Martins

MOSTRA BRASIL, MOSTRA LIMITE, MOSTRA INFANTO-JUVENIL

. “5 Fitas” (Brasil-BA, 2020, 16 min) – Heraldo de Deus e Vilma Carla Martins – Mostra Brasil

. “A Obra Final” (Brasil-SP, 2021, 14 min) – Patrick Hanser – Mostra Brasil

. “A Sentença” (Brasil-SP, 2021, 17 min) – Laura Coggiola – Programas Especiais

. “A Terra em que Pisar” (Brasil-DF, 2020, 25 min) – Fáuston da Silva – Mostra Brasil

. “Antônia” (Brasil-SP, 2020, 9 min) – Flávio Carnielli – Programas Especiais

. “Azulscuro” (Brasil-MG, 2021, 15 min) – Evandro Caixeta – Programas Especiais

. “Carta ao Magrão” (Brasil-RJ, 2021, 11 min) – Pedro Asbeg – Mostra Brasil

. “Cego_cidade” (Brasil-BA, 2020, 10 min) – Kauan Oliveira – Programas Especiais

. “Cenas da Infância” (Brasil-RJ, 2021, 6 min) – Kimberly Palermo – Mostra Brasil

. “Como Respirar Fora d’Água” (Brasil-SP, 2021, 15 min) – Júlia Fávero e Victoria Negreiros – Mostra Brasil

. “Derradeiro de Maio” (Brasil-SP, 2021, 9 min) – Eduardo Consonni e Rodrigo T. Marques – Mostra Brasil

“Dinheiro” (Brasil-RN, 2021, 4 min) – Arthur B. Senra e Sávio Leite – Mostra Brasil

. “Ela Luta” (Brasil-SP, 2020, 15 min) – Luiza Giuliani – Mostra Infantojuvenil

. “Escuro” (Brasil-SP, 2021, 12 min) – Martina Alzugaray, Daniel Tagliari, João Rubio Rubinato e Bruno Lopes – Mostra Limite

. “Filme de Domingo” (Brasil-SP, 2020, 26 min) – Lincoln Péricles – Programas Especiais

. “Foi um Tempo de Poesia” (Brasil-CE, 2021, 13 min) – Petrus Cariry – Mostra Brasil

. “Fotos Privadas” (Brasil-RJ, 2020, 10 min) – Marcelo Grabowsky – Mostra Brasil

. “Gilson” (Brasil-SP, 2020, 5 min) – Vitoria Di Bonesso – Mostra Brasil

. “Grande Canyon” (Brasil-MG, 2020, 12 min) – Pedro Ianni Estrada – Programas Especiais

. “Hawalari” (Brasil-GO, 2020, 14 min) – Cássio Domingos – Mostra Brasil

. “Ir e Vir – O Avesso do Tempo” (Brasil-RJ, 2021, 22 min) – Christian Caselli e Florencia Santángelo – Mostra Brasil

. “Janelas Daqui” (Brasil-RJ, 2021, 15 min) – Luciano Vidigal e Arthur Sherman – Mostra Brasil

. “Luna Quer Sair” (Brasil-SP, 2020, 3 min) – Luci Savassa e Matias Lovro – Mostra Brasil

. “Menarca” (Brasil-SP, 2020, 22 min) Lillah Halla – Mostra Brasil

. “Monumento ao Wi-fi” (Brasil-SP, 2020, 14 min) – Gustavo Vinagre – Mostra Brasil

. “Nervo Errante” (Brasil-SP, 2021, 13 min) – Bruno Badain – Mostra Brasil

. “Nova Pasta. Antigo Baú” (Brasil-SP, 2021, 18 min) – Sylvio Lanna – Mostra Brasil

. “O Menino, o Sabiá e o Rato” (Brasil-SP, 2021, 11 min) – Evaldo Sérgio Mocarzel – Mostra Brasil

. “O Ódio” (Brasil-RS, 2021, 3 min) – Nelton Pellenz – Mostra Brasil

. “O Suposto Filme” (Brasil-SP, 2021, 12 min) – Rafael Conde – Mostra Brasil

. “Os Marranos do Sertão” (Brasil-RJ, 2021, 11 min) – Felipe Goifman e Sergio Bloch – Mostra Brasil

. “Pandelivery” (Brasil-SP, 2021, 15 min) – Guimel Salgado e Antonio Silva Matos – Mostra Brasil

. “Per Capita” (Brasil-PE, 2021, 15 min) – Lia Leticia Ferreira Leite – Mostra Brasil

. “Primeiro Carnaval” (Brasil-SP, 2021, 5 min) – Alan Medina – Mostra Infantojuvenil

“República das Saúvas” (Brasil-SP, 2021, 15 min) – Piero Sbragia – Mostra Brasil

. “Retrato do Artista Quando Coisa” (Brasil-MS, 2021, 4 min) – Filipi Silveira e Larissa Neves – Mostra Brasil

. “Rocha Matriz” (Brasil-ES, 2020, 24 min) – Miro Soares – Mostra Limite

. “Rua Ataléia” (Brasil-MG, 2021, 12 min) – André Novais Oliveira – Programas Especiais

. “Rútilo Cautério” (Brasil-SP, 2020, 2 min) – Rodrigo Faustini e Jpedrinho – Mostra Limite

. “Seremos Ouvidas” (Brasil-RJ, 13 min) – Larissa Nepomuceno Moreira – Mostra Brasil

. “Só Mais Um Dia” (Brasil-SP, 2020, 8 min) – Bella Gomes – Mostra Brasil

. “Sonho de Verão” (Brasil-RJ, 2020, 13 min) – Luan Dias – Mostra Brasil

. “Transetropical” (Brasil-RN, 2021, 5 min) – João Ricardo Paulino – Mostra Brasil

. “Três Graças” (Brasil-ES, 2020, 19 min) – Luana Laux – Mostra Brasil

. “Túmulo da Terra” (Brasil-RJ, 2021, 11 min) – Yhuri Cruz – Mostra Limite

. “Utopia” (Brasil-AP, 2021, 15 min) – Rayane Penha – Mostra Brasil

. “Vagalumes” (Brasil-RJ, 2020, 19 min) – Léo Bittencourt – Mostra Limite

. “Vivxs!” (Brasil-RJ/SP, 2021, 15 min) – Tatiana Lohmann, Roberta Estrela D’Alva e Claudia Schapira – Mostra Brasil

. “Você Já Tentou Olhar nos Meus Olhos?” (Brasil-PR, 2020, 4 min) – Tiago Felipe – Mostra Brasil

MOSTRA AMÉRICA-LATINA

“Abrir Monte” (Colômbia/Portugal, 2021, 25 min) – Maria Rojas Arias – Mostra Limite

“Adentro” (Colômbia/Costa Rica/Brasil, 2021, 22 min) – Jorge Forero, Alexandra Latishev, Gustavo Vinagre, Gabriela Calvache, Gustavo Rondón e Diego Lerman – Mostra Latino-Americana

“Água” (México, 2020, 14 min) – Santiago Zermeño – Mostra Latino-Americana

“A Felicidade do Motociclista Não Cabe Em Seu Traje” (México, 2021, 10 min) – Gabriel Herrera – Mostra Latino-Americana

“Blanes Esquina Müller” (Uruguai, 2021, 15 min) – Nicolás Botana – Mostra Latino-Americana

“Bosquezinho” (Argentina, 2020, 8 min) – Paulina Muratore – Mostra Infantojuvenil

“Caso à Parte” (Argentina, 2020, 15 min) – Bruno Ciancaglini – Mostra Latino-Americana

“Correspondência (Chile/Espanha, 2020, 19 min) – Carla Simón e Dominga Sotomayor – Mostra Latino-Americana

“O Sonho Mais Longo de que Me Lembro” (México, 2021, 20 min) – Carlos Lenin – Mostra Latino-Americana

“Hora Azul” (Cuba, 2021, 15 min) – Zoe Miranda – Mostra Latino-Americana

“Interferência” (Chile, 2021, 12 min) – Juan Carlos Soto – Mostra Latino-Americana

“Os Indomados” (Cuba, 2021, 13 min) – Damián Sainz Edwards – Mostra Latino-Americana

“Os Convidados” (Chile, 2020, 15 min) – Valentina Arango Villalon – Mostra Latino-Americana

“Muralha da China” (Argentina, 2020, 17 min) – Santiago Barzi – Mostra Latino-Americana

“Névoa” (Colômbia, 2020, 10 min) – Leonardo Romero – Mostra Infantojuvenil

“Nossos Homens Ausentes” (Colômbia, 2021, 22 min) – Julio Barrera – Mostra Latino-Americana

“A Montanha Lembra” (Argentina/México, 2021, 20 min) – Delfina Carlota Vazquez – Mostra Latino-Americana

“Quem Diz Pátria Diz Morte” (Chile, 2020, 16 min) – Sebastián Quiroz – Mostra Latino-Americana

“Tio” (México, 2021, 13 min) – Juan Medina – Mostra Latino-Americana

“Utopia 360” (Cuba, 2020, 7 min) – Violena Ampudia – Mostra Limite

MOSTRAS INTERNACIONAIS

“A Canção do Pecado” (França, 2020, 15 min) – Khalid Maadour – Mostra Internacional

“Além das Árvores” (França, 2020, 5 min) – Pierre Burgoni, Jordan Baudé, Catharianne Ni, Julie Bijjou – Mostra Infantojuvenil

“Alexander Mosolov. Três Peças”, Rússia/Bielorússia, 2020, 3 min) – Natalia Ryss – Mostra Limite

“Amor Descontrolado” (Bélgica, 2021, 22 min) – Thomas Deknop – Mostra Internacional

“Árvores Gêmeas” (França, 2020, 4 min) – Emmanuel Ollivier e Emmanuel Ollivier – Mostra Infantojuvenil

“Bémol” (Suiça, 2021, 6 min) – Oana Lacroix – Mostra Infantojuvenil

“Casca” (Suiça, 2020, 15 min) – Samuel Patthey e Silvain Monney – Mostra Internacional

“Catin” (França, 2021, 20 min) – Julie Allain, Grégory Marza, Guillaume Anglard e Bertrand Boutaud – Mostra Internacional

“Caulim” (França, 2020, 22 min) – Corentin Lemetayer Le Brize – Mostra Infantojuvenil

“Cerberus” (Estônia, 2021, 19 min) – Kaspar Ainelo – Mostra Internacional

“Chega pra Lá” (Ruanda, 2020, 13 min) – Inès Girihirwe – Mostra Internacional

“Cicatrizes” (Canadá/França, 2020, 10 min) – Alex Anna – Mostra Internacional

“Ciência Espacial” (Reino Unido, 2021, 2 min) – Hoching Kwok – Mostra Infantojuvenil

“Curtos-circuitos”, Rússia, 2020 19 min) – Mikhail Basov – Mostra Limite

“Darwin” (França, 2020, 6 min) – Alix Popesco, Emmanuel Sabathe, Juliette Moreau, Tonin Laplanche – Mostra Infantojuvenil

“Dentro” (França, 2020, 6 min) – Yann Chapotel – Mostra Limite

“Depois de Dezembro” (Bélgica, 2020, 19 min) – François Pirotte – Mostra Internacional

“Do.Solo.Pin” (Estados Unidos, 2021, 11 min) – Javad Atefeh – Mostra Internacional

“Dustin” (França, 2020, 20 min) – Naïla Guiguet – Mostra Intenacional

“E Daí?” (Turquia, 2020, 5 min) – Yeliz Gurkan – Mostra Infantojuvenil

“Enquanto Ficamos em Casa” (Israel, 2020, 5 min) – Gil Vesely – Programas Especiais

“Escondido” (França/Canadá/Hungria, 2020, 11 min) – Daniel Gray – Mostra Internacional

“Estrasburgo 1518”, Reino Unido, 2020, 10 min) – Jonathan Glazer – Mostra Internacional

“Estrela Vermelha” (França, 2020, 22 min) – Yohan Manca – Mostra Internacional

“Eventos para Serem Esquecidos” (Croácia, 2020, 6 min) – Marko Tadic – Mostra Internacional

“Fantasia do desastre” (Alemanha, 2021, 17 min) – Christoph Girardet e Matthias Müller – Mostra Internacional

“Forasteira” (Espanha, 2020, 19 min) – Lucía Aleñar Iglesias – Mostra Internacional

“Garotas Falam de Futebol” (Itália, 2021, 7 min) – Paola Sorrentino – Mostra Infantojuvenil

“Grab Them” (Suécia, 2020, 13 min) – Morgane Dziurla-Petit – Mostra Internacional

“Hoje, Tá Tudo Bem” (Polônia/França, 2020, 5 min) – Svitlana Topor – Mostra Internacional

“Hospedeiros Naturais” (Reino Unido, 2020, 2 min) – Nick Jordan – Mostra Internacional

“Inerente” (Dinamarca/Reino Unido, 2021, 16 min) – Nicolai G. H. Johansen – Programas Especiais

“Irmãs” (Eslovênia, 2020, 23 min) – Katarina Rešek – Mostra Internacional

“Máquina de Lavar” (República Tcheca, 2020, 5 min) – Alexandra Májová – Mostra Internacional

“Mimoides Reativos” (Austrália, 2020, 7 min) – Vladimir Todorovic – Mostra Limite

“Negócios da Arte” (Reino Unido/Canadá, 2020, 16 min) – Joanna Quinn – Mostra Internacional

“O Cordeiro de Deus” (Portugal/França, 2020, 15 min) – David Pinheiro Vicente – Mostra Internacional

“O Fim do Sofrimento (Uma Proposta)” (Grécia, 2020, 14 min) – Jacqueline Lentzou – Mostra Internacional

“O Frango” (Estados Unidos, 2020, 13 min) – Neo Sora – Mostra Internacional

“O Moogai” (Austrália, 2020, 15 min) – Jon Bell – Programas Especiais

“O Paraíso Desce à Terra” (África Do Sul, 2020, 10 min) – Tebogo Malebogo – Mostra Internacional

“O Tempo Todo” (Irã, 2020, 15 min) – Shadi Karamroudi – Mostra Internacional

“Olhos Sagrados” (China, 2021, 23 min) – Keng U Lao – Mostra Limite

“Ônibus Noturno” (Taiwan, 2020, 20 min) – Joe Hsieh – Mostra Internacional

“Passagem” (Alemanha, 2020, 13 min) – Ann Oren – Mostra Internacional

“Passarinho” (Rússia, 2020, 7 min) – Marat Narimanov – Mostra Infantojuvenil

“Quarto Com Vista” (França, 2020, 5 min) – (LA)HORDE: Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Harel – Mostra Infantojuvenil

“Que Deus te Produza”, Itália, 2021, 15 min) – Mattia Epifani – Mostra Internacional

“Reconhecimento Facial” (Estônia, 2021, 7 min) – Martinus Klemet – Mostra Internacional

“Sua Canção” (Estados Unidos, 2020, 13 min) – Vivian Ostrovsky – Mostra Limite

“Swimmer” (Suécia, 2020, 13 min) – Jonatan Etzler – Mostra Internacional

“Tanque de Balé” (Cingapura, 2021, 4 min) – Bernhard Schmitt – Mostra Internacional

“Todas As Paradas” (Áustria, 2020, 16 min) – Josef Dabernig – Mostra Limite

“Trânsito” (Irlanda, 2020, 10 min) – Brendan Canty – Mostra Internacional

“Um Lugar de Veraneio” (Grécia/França/Chipre, 2021, 20 min – Alexandra Matheou – Mostra Internacional

“Ursula” (Portugal, 2020, 6 min) – Eduardo Brito – Mostra Limite

“Viagem ao Paraíso” (Vietnã, 2020, 15 min) – Linh Duong – Mostra Internacional

“Violação” (Espanha, 2020, 8 min) – Koldo Almandoz e Maria Elorza – Mostra Internacional

“Which Is Witch?” (França, 2020, 6 min) – Marie Losier – Mostra Internacional