Estão abertas as inscrições para o Festival Curta Campos do Jordão – FCCJ até o dia 29 de agosto, no site www.fccj.com.br. Esta é uma edição especial que acontecerá totalmente online, entre os dias 20 e 24 de outubro, a partir da sede da Associação Cultural Cineclube Araucária, no município de Campos do Jordão, SP.

Realizadores de todo o Brasil são convidados a participar com seus produtos audiovisuais de curta-metragem, que se enquadrem nos termos propostos no regulamento, especialmente concebido pela equipe de curadoria do festival, para concorrerem ao Prêmio Araucária de Cinema 2021, nas categorias: Regional e Nacional (ficção, documentário, animação, experimental e infantil), além dos destaques como Melhor Roteiro e Melhor Direção.

O Festival Curta Campos do Jordão é um projeto que tem o objetivo de abrir espaço para a difusão da produção audiovisual na Região da Mantiqueira, no estado de São Paulo e em todo o território nacional. Busca estimular a criatividade e revelar talentos pela produção independente de filmes de curta metragem e promover o contato entre realizadores de obras audiovisuais de todo o país e os participantes dos programas de formação desenvolvidos pela Associação Cultural Cineclube Araucária, com vistas à busca de novos horizontes profissionais, sobretudo entre os jovens.