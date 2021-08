Os Cafajestes

A partir de 13 de agosto, a plataforma de streaming do cinema e audiovisual brasileiro Itaú Cultural Play – www.itauculturalplay.com.br – acrescenta em seu catálogo uma mostra de filmes dedicada especialmente ao cineasta Ruy Guerra. Com dois longas-metragens do diretor, Os Cafajestes e Os Fuzis, e dois documentários realizados em sua homenagem, O Homem que Matou John Wayne e Cinema de Guerra – O Fora de Quadro, a programação celebra os 90 anos de um dos maiores criadores do cinema brasileiro. No dia 16, ainda, ele participa do podcast +70, programa de entrevistas do site do Itaú Cultural.

Gravado em 1963, Os Fuzis é considerado um marco do cinema brasileiro moderno. Vencedor do prémio Urso de Prata no Festival de Berlim daquele ano, o filme mescla documentário e ficção tendo conquistado a crítica e o público com um retrato da violência, fome, desigualdade e repressão da época.

A história se passa no nordeste do Brasil, onde um grupo de sertanejos famintos come farinha e bebe água na varanda de uma casa humilde. Enquanto isso, um grupo de soldados chega a Milagres, uma pequena cidade da caatinga. A tropa está lá para proteger de saques o armazém de alimentos de um comerciante local, que teme um levante do povo.

Outro clássico do cineasta disponível na plataforma é Os Cafajestes. Este filme marcou época pela inovação na linguagem e o envolvimento em escândalos durante o ano de gravação, em 1962. Conhecido por exibir o primeiro nu frontal do cinema brasileiro, a narrativa transcorre entre as histórias de dois homens que vivem realidades totalmente opostas na cidade do Rio de Janeiro. Eles são Jandir, um malandro familiarizado com o submundo da noite carioca, e Vavá, um playboy da zona nobre, preocupado com a mesada e a fortuna da família. Inimigos do trabalho, eles se juntam para aplicar um golpe. Seu plano é fotografar Leda, a amante do tio rico de Vavá, em cenas comprometedoras e vender as imagens.

Produção inédita sobre Ruy Guerra, o curta documental Cinema de Guerra – O Fora de Quadro foi realizado por Diogo Oliveira, parceiro de trabalho do cineasta. Em três minutos de imagens, o filme capta as ideias do homenageado a respeito da linguagem audiovisual, em especial, a natureza do quadro e sua repercussão na imaginação do espectador. Em um palco esfumaçado, Guerra empunha uma câmera e, a partir daí, teoriza a respeito do quadro cinematográfico. Para o diretor, a experiência do cinema acontece para além da imagem vista pelo espectador. O que está fora da tela é um espaço desconhecido, cheio de possibilidades.

A Itaú Cultural Play também inclui no catálogo O Homem que Matou John Wayne. Entre o documentário e a ficção, o filme é uma jornada poética através das ideias de Ruy Guerra, incluindo sua contribuição para a literatura, a música e o teatro. Realizado em 2015, pelos cineastas Bruno Laet e Diogo Oliveira, a produção é conduzida a partir de um encontro imaginário entre Guerra e o ator americano John Wayne. Com depoimentos de Chico Buarque, do escritor Gabriel García Marquez e do cineasta Werner Herzog, o filme viaja pelas ideias e os filmes do diretor, responsável por obras fundamentais do cinema brasileiro.

No dia 16 de agosto, Ruy Guerra é personagem entrevistado do podcast +70, programa de entrevistas do Itaú Cultural que interpreta o Brasil por meio das histórias, reflexões e realizações de personalidades da música, literatura e cinema.

Nesta estreia do podcast, Guerra, poeta, dramaturgo e compositor, além de diretor de cinema, como é mais conhecido, fala sobre sua vida em Moçambique, onde nasceu em 21 de agosto de 1931, de sua chegada ao Brasil e de sua vida no país. Ele comenta, ainda, o seu intercâmbio intelectual e artístico com brasileiros que resultou em produções reverenciadas há seis décadas pela crítica e pelos espectadores. O bate-papo fica disponível no site do Itaú Cultural www.itaucultural.org.br.