Lamento, dirigido por Diego Lopes e Claudio Bitencourt, estreia nos cinemas nesta quinta-feira, dia 26 de agosto, nas cidades de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Alegre, com distribuição da Moro Filmes, após sessões nos festivais de Brasília, Nashville e Cairo. Estrelado por Marco Ricca e Thaila Ayala, o filme foi indicado também a Melhor Filme Estrangeiro do Festival de Burbank.

Elder (Marco Ricca) administra o hotel herdado de seu pai. Em suas mãos, o hotel passou de um resort de luxo para um hotel à beira da falência. Ele é a epítome da pessoa cuja vida foi fácil, mas no auge dos cinquenta anos ele enfrenta as consequências de uma vida excessiva, com um vício errático em álcool e cocaína. O fracasso de sua vida profissional reflete em seu casamento, que está em ruínas e sem perspectivas de melhoria. No limite de seu equilíbrio emocional, Elder coloca tudo em risco ao enfrentar seus demônios e as consequências de suas decisões. Uma história que tem nuances dramáticas particulares a muitos núcleos familiares brasileiros. Figura central dos devaneios de Elder, a garota de programa Letícia (Thaila Ayala) aparece na vida do protagonista e logo some, misteriosamente.