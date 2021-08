O Latin American Training Center-LATC anunciou o novo Online Global Film & TV Program, que será realizado de 17 a 30 de outubro. Ao longo de duas semanas, os participantes terão a oportunidade de aprender, trocar experiências e fazer networking com profissionais renomados do setor, através de painéis, masterclasses, reuniões online, treinamento de pitching e o Pitch Panel.

O Programa é voltado tanto para cineastas emergentes, quanto para profissionais experientes que buscam atualizar e expandir suas habilidades, além de se preparar para o mercado internacional. As inscrições serão aceitas até o dia 17 de setembro por ordem de chegada.

A 12ª edição anual oferece sessões ao vivo e pré-gravadas em duas opções por dia, para acomodar participantes de diferentes fusos horários: das 18h às 21h ou das 8h às 11h (horário de Los Angeles) e das 22h à 1h ou das 12h às 15h (horário de Brasília). Todas as sessões online serão realizadas em inglês, sem tradução simultânea.

O Programa deste ano inclui um total de 21 atividades entre painéis, masterclasses, workshops, apresentações e encontros da indústria. Entre os tópicos selecionados, estão Show me the Money: How to get your film financed; Producers are Like Parents: So, what does a producer really do?; Economic Recovery following COVID-19: The Importance of Global Screen Production; If you write it, the audience will follow: An Insider’s look at screenwriting; The film director: The captain of the ship; e My country funds my movies: An overview of production incentives.

O Pitch Panel oferecerá a dez participantes, selecionados por um Comitê especial por meio de pitchings gravados em vídeo, a oportunidade de apresentar seus pitchings ao vivo e receber feedback de profissionais da indústria com sede em LA. Todos os participantes que enviarem seus vídeos receberão um ebook sobre a indústria audiovisual, de sua escolha, a partir de um catálogo online.

Os participantes podem escolher entre seis opções de inscrições. Mais informações, incluindo as descrições de cada atividade, um breve perfil dos palestrantes e os valores estão disponíveis no link www.latamtrainingcenter.com/2021-online-global-program. Associados e membros de entidades e empresas apoiadoras do Programa do LATC têm um desconto de 50% na inscrição em qualquer modalidade. As vagas são limitadas.

Neste ano, em parceria com a Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo- Spcine, o LATC vai destinar três bolsas integrais na modalidade de inscrição “Full Program-Pass”, por meio de uma seleção pública que incluirá a Política Afirmativa da Spcine, cujo público-alvo são pessoas trans, socialmente negras, indígenas, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas de áreas de maior vulnerabilidade social e mães-solo. Podem se candidatar às bolsas, pessoas maiores de idade, com pelo menos um trabalho audiovisual concluído na carreira, capacidade atestada de se comunicar em Inglês, e que submetam um pitch em formato de vídeo de até 3 minutos, em inglês, de um conceito ou projeto audiovisual em desenvolvimento. O LATC vai receber inscrições para a seleção das bolsas até o dia 30 de agosto, através de formulário de inscrição disponível aqui. O anúncio das pessoas bolsistas selecionadas será no dia 2 de setembro.

Mais informações podem ser obtidas com a Coordenadora do Programa, Fernanda Lima (fernanda.latc@gmail.com).