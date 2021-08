“Os Espantalhos”, de Nouri Bouzid

O Instituto da Cultura Árabe – ICArabe, com correalização do Sesc São Paulo – Serviço Social do Comércio e patrocínio da Casa Árabe, promoverá, de 20 de agosto a 16 de setembro, a 16ª Mostra Mundo Árabe de Cinema em Casa, com curadoria de Arthur Jafet.

Realizado exclusivamente online no site mundoarabe2021.icarabe.org (de 20 de agosto a 2 de setembro) e na plataforma Sesc Digital, sescsp.org.br/cinemaemcasa (de 20 de agosto a 16 de setembro), o evento trará sete filmes inéditos no Brasil, reforçando o caráter da diversidade dos países árabes e da aproximação com a sociedade brasileira, como tem sido ao longo de toda a trajetória da mostra, que projetou-se no cenário internacional e integrou-se ao calendário cultural da cidade de São Paulo.

A abertura será realizada dia 19 de agosto, às 19h, online, no canal do ICArabe no Youtube https://www.youtube.com/channel/UCfmZ3RvF7GUiHcVFgW2FdJg.

Após a abertura, os filmes ficarão disponíveis na plataforma da Mostra a partir do dia 20 – um por semana – e podem ser assistidos pelos usuários cadastrados em quaisquer dias e horários da semana em que estiverem em cartaz nas plataformas, conforme programação abaixo.

Na plataforma Sesc Digital, os filmes também estreiam às sextas – um por semana – com início no dia 20, e ficam disponíveis dentro da série Cinema #EmCasaComSesc. Não há necessidade de cadastro.

Também serão promovidos encontros online com diretores convidados, que serão exibidos no canal do ICArabe no YouTube.

Confira a programação dos filmes abaixo.

No Sesc

• 20 a 26 de agosto: “200 Metros” (Palestina/Jordânia/Catar/Suécia/Itália, 2020, 97 min.), de Ameen Nayfeh (o longa, que estreia no dia 17 de setembro no Brasil, terá a sua pré-estreia na mostra. O filme terá uma limitação de visualizações)

• 27 de agosto a 2 de setembro: “Bagdá Vive em Mim” (Suíça, Alemanha, Reino Unido, 2019, 109 min.), de Samir Jamaleddine

• 3 a 9 de setembro: “Caos” (Áustria, Síria, Líbano, Qatar, 2018, 95 min.), de Sarah Fattahi

• 10 a 16 de setembro: “Os Espantalhos” (Tunísia/Marrocos/Luxemburgo, 2019, 98 min.), de Nouri Bouzid

Na plataforma da Mostra

• 20 a 26 de agosto: “Chave de Fenda” (Palestina/Catar/EUA, 2018, 108 min.), de Bassam Jarbawi

• 27 de agosto a 2 de setembro: “Nós Somos deLá” (Líbano/França, 2020, 82 min.), documentário de longa-metragem de Wissam Tanios, e “In Memoriam” (Brasil/Argentina/Síria, 2021, 10’52”), curta-metragem de Otavio Cury

Encontros online

• 27 de agosto, às 18h – Bate-papo sobre o filme “A 200 Metros”, com o cineasta Ameen Nayfeh, a historiadora Maria Aparecida Aquino, professora-titular da USP, e o jornalista Diogo Bercito.

• 1º de setembro, às 17h – Bate-papo sobre o filme “Nós Somos de Lá” e o curta “In Memoriam”, com os cineastas Wissam Tanios e Otávio Cury, a reitora da Unifesp e idealizadora da Mostra Mundo Árabe de Cinema, Soraya Smaili, e o historiador Murilo Meihy (UFRJ).

• 3 de setembro, às 19h – Bate-papo sobre o filme “Bagdá Vive em Mim”, com o cineasta Samir Jamaleddine, o professor-titular da Unicamp Mostafa-el Guindy e o jornalista José Arbex.