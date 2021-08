Na intenção de fomentar o audiovisual brasileiro feito por mulheres, o Selo Elas (iniciativa da produtora e distribuidora Elo Company), o Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual e o Telecine se unem e abrem inscrições para a segunda edição do Prêmio Selo Elas Cabíria Telecine.

De 9 a 22 de agosto, mulheres roteiristas de todo o país poderão se inscrever por meio do site cabiria.com.br e enviar seus argumentos de comédia, mediante taxa no valor de R$ 90. Roteiristas mulheres PcD, negras, indígenas e pessoas trans poderão requisitar gratuidade nas inscrições, via formulário simplificado de autodeclaração, conforme regulamento.

A curadoria selecionará cinco argumentos finalistas para o júri, formado pela Elo Company, o Cabíria Festival e o Telecine. Juntas, irão escolher o argumento vencedor, a ser anunciado no dia 6 de outubro, durante o evento online de abertura do Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual. A premiação consiste em um contrato de produção e distribuição com a Elo Company, contemplando o desenvolvimento do roteiro no valor de R$ 200 mil.