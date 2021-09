O mundo das apostas esportivas vem crescendo muito nos últimos tempos. Atualmente, através de casas de apostas online, como Betfair, Betsson, Betano e muitas outras, qualquer fã de esportes pode apostar desde casa nas mais variadas modalidades esportivas, desde futebol até turfe. Esta atividade acrescenta adrenalina, emoção, incerteza e paixão a qualquer evento esportivo. Todas estas sensações que se vive quando se aposta em esporte foram retratadas em vários filmes. Hoje vamos relembrar alguns deles.

A Cor do Dinheiro (Martin Scorsese, 1986)

O ex-campeão de snooker Eddie Felson (Paul Newman) encontra um jovem com talento jogando num bar e vê em Vincent (Tom Cruise) a ele mesmo quando jovem. Decide então ensinar a ele uma maneira de ganhar dinheiro rápido. Com a sua estratégia recorrem a salões de jogo de todo o país fazendo uma fortuna.

Paul Newman no papel de Eddie ganhou um Oscar ao melhor ator em 1986.

Fora da Jogada (John Sayles, 1988)

Filme que recria um dos maiores escândalos da história do esporte estadunidense. Tratou-se da Série Mundial da “Major League Baseball” (MLB) de 1919, e foi muito naquela época. Então, os salários dos jogadores não eram tão altos como atualmente, e não havia oportunidade de ganhar mais dinheiro, devido em parte à cobiça do proprietário do time, e em parte como forma de protestar pelos baixos salários do plantel, os jogadores são subornados pelo chefe do sindicato do jogo de Chicago, Arnold Rothstein, para se deixar ganhar pelo time dos Cincinnati Reds. Este drama está dirigido por John Sayles e participam atores como John Cusack, Bill Irwin, Don Harvey e D. B. Sweeney, entre outros.

A Grande Barbada (Joe Pytka, 1989)

Comédia que mostra a vida de um taxista cansado de sua rotina. Ele busca um golpe de sorte que mude sua vida. Apostador incorrigível, certo dia ele ouve um boato de uma aposta quase certa nas corridas de cavalos e se dirige imediatamente ao hipódromo. A partir desse momento, nada mais será igual.

Richard Dreyfuss encarna a Jay Trotter, o protagonista da história.

Seabiscuit, Alma de Herói (Gary Ross, 2003)

Esta história se dá durante a Grande Depressão originada nos Estados Unidos, e que provocou um duro golpe na economia estadunidense. Milhões de pessoas ficaram desempregadas e perderam seus lares. Nessa triste situação Johnny Red, um jockey frustrado com uma carreira em declive, conhece o milionário falido Howard, e o treinador Tom Smith, que também cria cavalos. Estes três homens vão depositar todas suas esperanças em “Seabiscuit”, um cavalo pequeno demais para correr e que acaba se transformando em um corcel invencível e uma estrela das corridas e das apostas. Dirigida por Gary Ross e protagonizada por Tobey Maguire, Chris Cooper e Jeff Bridges, “Seabiscuit, Alma de Herói” foi nominado a sete Oscars e arrecadou mais de 95 milhões de euros em bilheteria.

Tudo por Dinheiro (D. J. Caruso, 2005)

Um drama que conta a história de Brandon Lang (McConaughey), um jogador profissional de futebol americano que teve que se aposentar devido a uma lesão grave. Ele possui habilidade para prever resultados nos jogos e consegue um novo trabalho como assessor de apostas esportivas junto a Walter Abrams (Al Pacino). Pouco tempo depois ele vira o profissional mais importante do maior serviço de assessoramento de apostas esportivas dos Estados Unidos, até perder seu toque mágico. Nesse momento, tudo vai mudar para ambas as personagens. O principal ingrediente deste filme: mistura de ação, drama e suspense, é o fantástico elenco formado por atores da altura de Al Pacino, Matthew McConaughey e René Russo (como a esposa de Brandon).