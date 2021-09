O Canal Curta! está recebendo inscrições, até o dia 15 de setembro, de projetos não-ficcionais convergentes com sua grade de programação e que estejam em processo de inscrição no edital da RioFilme – que investirá R$ 20 milhões em projetos audiovisuais de produção independente carioca em 2021 – para análise de pré-licenciamento.

Segundo o canal apurou junto à RioFilme, algumas categorias de pontuação para classificação no edital podem ganhar peso se o projeto tiver acordo de pré-licenciamento de exibição ou de distribuição da obra: 30 pontos são para “potencial de interesse junto ao público alvo” e 10 pontos são para a “viabilidade de realização”.

Em ambos os casos, ter um acordo de pré-licenciamento de veiculação ou de distribuição da obra pesa; e na linha de complementação, ainda, o projeto tem que demonstrar ter 40% já captado. Neste caso, ter contrato de pré-licenciamento oneroso assinado pode ajudar.

Os produtores interessados devem inscrever seus projetos por meio da área “Envie seu Projeto” no site do canal – não deixando de informar “RioFilme 2021″ no campo de Evento Relacionado. A equipe de curadoria do Curta! responderá aos projetos selecionados até o dia 20 de setembro.

As temáticas da grade de programação estão informadas na mesma área do site do Curta!.