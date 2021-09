O Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, que será realizado no mês de dezembro, em Floriano (PI), está com inscrições abertas para as mostras competitivas que vão premiar curtas e longas-metragens de ficção, documentário e animação em 11 categorias – desde a parte técnica, elenco, até o melhor filme.

As produtoras interessadas em participar da seleção devem se inscrever, até o dia 10 de outubro, através do site www.cinemadossertoes.com, onde também está disponível o regulamento completo do Encontro. A curadoria das obras inscritas ocorre no dia 10 de novembro e o evento será realizado de 1º a 5 de dezembro, em Floriano, seguindo todos os protocolos de segurança orientados pelos órgãos de saúde pública.

O 16º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões é uma realização da Escalet Produções Cinematográficas, Secretaria de Cultura de Estado do Piauí/Secult e Governo do Estado do Piauí, por meio do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura/SIEC.