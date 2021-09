O 5º Encontro de Coprodução do Mercosul – ECM+LAB 2021, o maior evento de mercado do sul do país que reúne produtoras audiovisuais e players interessados em coprodução, desenvolvimento de conteúdo e estratégias de distribuição, abre as últimas 30 vagas para participantes na modalidade Ouvinte, em que é possível assistir às sessões de pitchings e a Mostra Work in Progress (filmes em desenvolvimento), consultar a Biblioteca de Projetos e participar das palestras formativas on-line em tempo real em ambiente exclusivo.

O ECM+LAB é uma realização da Associação Cultural Panvision e Muringa Produções Audiovisuais, com apoio LatAm Cinema, Brasil Audiovisual Independente – BRAVI, Brazilian Content, Projeto Paradiso, Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais – APRO, Santacine, Floripa Film Commission, e faz parte do 25º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM 2021, que acontece de 24 a 29 de setembro.

Nesta edição, 31 Players fazem parte do ECM+LAB. Amazon Studios, Boccato Produções, Boulevard Filmes, Canal Brasil, CINeBRASilTV, Cruz del Sur, Diamond Films, Enquadramento Produções, Figa Films, Galeria Distribuidora, Habanero, Morethan Films, Murillo Cine, O2 Play, Ocean Films, Panda Filmes, Preciosa Media, Prime Box Brazil, Promovere, Star+ (Disney), Telecine, U Films, Under the Milky Way, VIS (responsável pelo desenvolvimento e produção de todos os canais da Viacom Nickelodeon, MTV, Paramount+, Comedy Central, Nick JR e Telefe), Vitrine Filmes e WarnerMedia. E também com os Mercados parceiros e players: Buenos Aires Festival Internacional de Cinema – BAFICI, Bolivia Lab, Entrefronteras, Salão de Produtores e Projetos Cinematográficos – SAPCINE e SANFIC Indústria.

As inscrições para as últimas vagas de Ouvinte custam R$ 100 e podem ser feitas a partir das 12h de hoje (02/09), no SYMPLA. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail ecm@panvision.com.br.