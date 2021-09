Zbigniew Ziembinski (1908-1978), Zimba, nasce em meio aos horrores da primeira guerra mundial. Aos 6 anos de idade assiste a uma cena que marca sua vida para sempre: na sombria mina de sal subterrânea de Wielisczka, seu pai cuidava de corpos feridos, mutilados e mortos em combate. Anos mais tarde dirige uma peça satirizando Hitler, os atores da peça são presos e Ziembinski foge para o Brasil.

O documentário aborda a trajetória artística e existencial do ator e diretor de teatro Ziembinski, que no Brasil encontra Nelson Rodrigues e monta Vestido de Noiva (1943), que revoluciona as artes cênicas no país. Narrado em primeira pessoa, a partir de vasto material de arquivo e com participações das atrizes Nathalia Timberg, Camilla Amado e Nicette Bruno, o filme recupera performances de Ziembinski no cinema, novelas e teleteatros através de um diálogo cine-teatral.

Zimba, apelido carinhoso recebido no país que o adotou, foi coproduzido pela Globo Filmes, GloboNews e Canal Brasil e conta com idealização de Urszula Groska, roteiro de Joel Pizzini, Henry Grazinoli e Reinaldo Mesquita, pesquisa de imagens de Antônio Venâncio e consultoria de Aleksandra Pluta, autora polonesa da biografia de Ziembinski. Na direção, Joel Pizzini, diretor dos filmes Mar de Fogo, Olho Nu, Mr. Sganzerla – Os Signos da Luz, Anabasys, 500 Almas, Glauces, Caramujo-flor, entre outros. Realizou recentemente o documentário Rio da Dúvida, (inédito no circuito) sobre a expedição Roosevelt-Rondon, exibido na Mostra Internacional de SP em 2019.

O longa, que participou da Mostra Competitiva da 26ª edição do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, em abril 2021, será lançado nos cinemas no dia 30 de setembro, com distribuição da Bretz Filmes.