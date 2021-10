A 7ª edição do Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais do Centro-Oeste foi finalizada no último dia 15. Este foi o segundo ano consecutivo que o Icumam Lab foi realizado em formato totalmente online, por causa das restrições em detrimento da pandemia de Covid-19 e da falta de incentivos de políticas públicas.

Dos 41 projetos inscritos este ano, seis foram selecionados. Todos na categoria ficção, conforme estabelecia o regulamento, divididos em longas-metragens e séries de TV. Foram quatro projetos participantes do Distrito Federal e dois de Goiás. O laboratório não tem caráter competitivo, mas oferece prêmios aos que mais se destacaram como uma forma de incentivo ao audiovisual no Centro-Oeste.

O longa-metragem do Distrito Federal “No Pôr do Sol”, dos diretores Bruno Victor e Marcos Azevedo, e da produtora Bethania Maia, recebeu do Projeto Paradiso o apoio financeiro de R$ 5 mil, para ser utilizado em formação ou desenvolvimento.

Outro premiado foi a série brasiliense “Viagens de Nina”, da diretora Ana Carolina Resende Leite, com produção de Gustavo Fontele e roteiro de Izabela Brettas. A eles foi concedido o prêmio de 36 horas de correção de cor oferecido pela Dot Cine.

O longa goiano “Japão”, do diretor Henrique Borela e dos produtores Marcela Borela e Rafael Castanheira Parrode, levou o prêmio de 15 mil em serviços de pós de imagem com validade de 4 anos, oferecido pela Mistika.

A série de Goiás “Vestígios” e o longa do Distrito Federal “Garvey” também estão entre os premiados, que terão consultoria de produção executiva e consultoria individualizada de pitching, oferecidos pelo C/AS4TRO e Vermelho Filmes, respectivamente.

Os produtores e diretores dos projetos selecionados passaram duas semanas imersos em um ambiente online, falando diretamente com tutores consolidados no mercado, com experiência em atividades de formação e em treinamento profissional. As atividades se dividiram em consultorias individuais e em grupo, pitching, palestras exclusivas, além de participação do BrLab, um dos maiores eventos de desenvolvimento de projetos da América latina, que aconteceu simultâneo ao 7º Icumam Lab.