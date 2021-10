Aos Olhos de Ernesto

Por Maria do Rosário Caetano

A Associação Brasileira de Cinematografia selecionou os profissionais e seus respectivos filmes de longa ou curta duração, séries de TV e videoclipes que disputarão, nesse domingo, 17 de outubro, o Prêmio ABC 2021. Para cada categoria, foram escolhidos cinco finalistas. A cerimônia, on-line, será aberta a todos os interessados, das cinco regiões brasileiras.

O prêmio mais cobiçado, o de melhor direção de fotografia para longa ficcional, ficará entre Miguel Vassy (pelo baiano-cearense “Sertânia”), Glauco Firpo (pelo gaúcho “Aos Olhos de Ernesto”), Cristiano Conceição (pelo paulistano-carioca “M8 – Quando a Vida Socorre a Morte”), Adolfo Veloso (pela produção luso-brasileira “Mosquito”) e Jacques Cheuíche, pelo carioca “Um Dia Qualquer”).

Já na categoria melhor direção de fotografia para longa documental, os finalistas são Criz Lyra, Camila Freitas e Carol Matias (por “Chão”), Janice D’ Avila (por “Êxtase”), Pedro J. Márquez (por “A Última Floresta”), Cristian Dimitrius (por “Brasil Azul”) e Jacques Cheuiche (por “Mangueira em 2 Tempos”). Como se vê, a presença feminina na direção de fotografia cresce de maneira expressiva.

Abaixo seguem as demais categorias artísticas e técnicas que serão reconhecidas e premiadas pela ABC, instituição criada há 21 anos. Além do Prêmio ABC, que é anual, a entidade promove debates, cursos e reflexão sobre o ofício dos que se dedicam à fotografia, à montagem e à direção de arte. Filmes, séries de TV, curtas-metragens (inclusive de estudantes universitários), videoclipes e filmetes publicitários serão avaliados. Registre-se que os profissionais associados à ABC não trabalham com a distinção filme comercial versus filme de arte ou ensaio.

Confira os concorrentes:

Direção de Arte (Longa-Ficção)

. “Cabras da Peste”, Juliana Ribeiro

. “Casa de Antiguidades”, Isabelle Bitttencourt

. “Meu Nome É Bagdá”, Marines Mencio

. “Todos os Mortos”, Juliana Lobo

. “Um Animal Amarelo”, Dina Salem Levy

Montagem (Longa-Ficção)

.“A Febre”, Karen Akerman

. “Breve Miragem de Sol”, Renato Vallone

. “Cabras da Peste”, Leopoldo Joe Nakata, Ricardo Mesquita e Saulo Simão

. “Valentina”, Alexandre Taira

.“A Mesma Parte de um Homem”, Aristeu Araújo

Montagem (Longa-Documentário)

.“Candango: Memórias do Festival”, Umberto Martins e Bernardo Serpa

.“A Última Floresta”, Ricardo Farias

. “Jair Rodrigues – Deixa que digam”, Alexandre Lima, Guta Pacheco e Willem Dias

. “Limiar”, Luiza Fagá

. “Máquina do Desejo“, Joaquim Castro e Lucas Weglinski

Equipe de Som Longa (Ficção e Doc)

. “Sertânia” – Técnico(a) Som: Toninho Muricy / Editor(a) Som: Waldir Xavier, Bruno Armelin e Fernando Aranha / Mixador(a) Som: Bernardo Adeodato

.“A Última Floresta” – Técnico(a) Som: Rodrigo Macedo / Editor(a) Som: Caio Guerin e Rosana Stefanoni / Mixador(a) Som: Armando Torres Jr., ABC, Caio Guerin

. “A Febre” – Técnico(a) Som: Felippe Schultz Mussel e Breno Furtado / Editor(a) Som: Felippe Schultz Mussel e Romain Ozanne / Mixador(a) Som: Emmanuel Croset

. “Aqua Movie” – Técnico(a) Som: Valéria Ferro / Técnico de som adicional: Tiago Bittencourt / Editor(a) Som: Daniel Turini / Mixador(a) Som: Sérgio Abdala e Fernado Henna

. “Casa de Antiguidades” – Técnico(a) Som: Léo Bortolin / Editor(a) Som: Léo Bortolin / Mixador(a) Som: Ariel Henrique

. “Um Dia Qualquer” – Técnico(a) Som: Marcel Costa e Evandro Lima / Editor(a) Som: Rodrigo Ferrante / Mixador(a) Som: Rodrigo Ferrante

Direção de Fotografia (Curta-metragem)

. “Ato”, Azul Serra

. “Inabitável”, Gustavo Pessoa

. “Onde Há Pranto Há Mar”, Luciana Baseggio

. “Parabéns a você”, João Castelo Branco Machado

. “Vagalumes”, Léo Bittencourt e Juliano Gomes

Direção de Fotografia (Série de TV)

. “3% – Temp 04, Ep. 06”- Pedro Maffei

. “Boca a Boca – Ep. 04”, Azul Serra

. “Cidade Invisível – Ep. 02”, Kauê Zilli e Glauco Firpo

. “Desalma – Ep. 07”, Lito Mendes da Rocha, ABC

. “Um Dia Qualquer – Ep. 05”, Jacques Cheuiche, ABC

Direção de Arte (Série de TV)

. “Os Últimos Dias de Gilda – Ep. 01”, Dina Salem Levy

. “Boca a Boca – Ep. 04”, Frederico Pinto, ABC

. “Cidade Invisível – Ep. 02”, Fábio Goldfarb

. “Coisa Mais Linda – Temp, 02, Ep. 05”, Marcos Gardonyi Carvalheiro, ABC

. “Noturnos – Ep. 01”, Ana Paula Cardoso

Equipe de Som (Série de TV)

. “Sob Pressão – Especial Covid – Ep. 01” – Técnico(a) Som: George Saldanha / Editor(a) Som: Eduardo Virmond Lima / Mixador(a) Som: Alessandro Laroca

. “Arcanjo Renegado – Ep. 01” – Técnico(a) Som: Felipe Machado e Leandro Lima / Editor(a) Som: Gabriel Pinheiro / Mixador(a) Som: Gabriel Pinheiro

. “Boca a Boca – Ep. 04” – Técnico(a) Som: Jorge Rezende / Editor(a) Som: Martín Grignaschi, M.P.S.E, A.S.A / Mixador(a) Som: Armando Torres Jr., ABC e Caio Guerin

. “Um Dia Qualquer – Ep. 01” – Técnico(a) Som: Marcel Costa e Evandro Lima / Editor(a) Som: Rodrigo Ferrante / Mixador(a) Som: Rodrigo Ferrante

. “Unidade Básica – Temp. 02, Ep. 08” – Técnico(a) Som: Lia Camargo e Tide Borges / Editor(a) Som: Dirceu Lustosa e Rodrigo Sacic / Mixador(a) Som: Rodrigo Ferrante e Cauê Custódio

Direção de Fotografia (Videoclipe)

. “Quién Podrá Saberlo” – Dom La Nena e Julieta Venegas, Nestor Grün

. “Reza Forte” – BaianaSystem feat Bnegão, Daniel Primo

. “Simples Assim” – Kynnie, Luiz Maximiano

. “Algo_1” – L_cio, Glauco Firpo

. “Urias” – Racha, Alexandre Vianna

Direção de Fotografia (Filme publicitário)

. “100 Anos Leite Moça”, Lícia Arosteguy

. “CCXP 2020”, Pedro Cardillo

. “Natura Natal”, Pepe Mendes

. “Onde Quer que Seja Verde, a Gente Vive! Puma” – Yuri Maranhão

. “Samsung – Papéis”, Luciana Baseggio

Direção de Fotografia (Filme estudantil)

. “Amálgama”, Lorenzo Telles da Silva (Unisinos)

. “La Yuyera”, Maria Fernanda Cruz (UNILA

. “Carne de Carnaval”, Fernando Flores (ESPM Rio de Janeiro)

. “Claustrofobia” , Maria Antônia Porto Sperb (Unisinos)

. “Como Respirar Fora d’Água”, Giuliana Lanzoni Tambellini (USP)

Os finalistas foram selecionados por associados da ABC (Associação Brasileira de Cinematografia). A cerimônia de entrega do Prêmio ABC aos melhores de 2021 acontece nesse domingo, 17 de outubro, às 20h, através do YouTube (www.youtube.com/watch?v=jjhOhikmB1U).