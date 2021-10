“Bergman Island”, de Mia Hansen-Love

Por Maria do Rosário Caetano

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo dá inicio à sua quadragésima-quinta edição na noite dessa quarta-feira, 20 de outubro, em novo formato. Ao invés de receber, para a cerimônia inagural, convidados no Auditório do Ibirapuera, o maior festival (e o terceiro mais antigo) do país apresentará em dez espaços seleção de filmes de longa e curta-metragem em sessões presenciais. Depois, o circuito se ampliará por mais cinco salas, num total de 15.

Três filmes devem ser os mais disputados dessa noite inaugural: “Má Sorte no Sexo ou Pornô Amador”, do romeno Radu Jude, vencedor do Festival de Berlim (na Reserva Cultural), “Bergman Island”, da francesa Mia Hansen-Love (no CineSesc), e “Um Herói”, do iraniano Ashgar Farhadi (no Espaço Frei Caneca).

“Má Sorte no Sexo” chega à Mostra com merecidíssimo Urso de Ouro na bagagem. Radu Jude confirma a excelente fase vivida pelo cinema romeno, que já dura mais de uma década. O filme é subversivo até mais não poder. Começa com cenas de sexo explícito, na base do “pornô amador”, e constroi-se com potente mistura de gêneros – comédia, filme social-político e inserções documentais. Não se trata de um road movie, mas sim um street movie, já que sua protagonista circula sem parar. Só interromperá seu caminhar quando chegar à escola onde será julgada por seus pares. E por que?

Porque as as cenas de sexo (explícito) que ela e o companheiro praticaram (e gravaram) foram parar, inadvertidamente, nas redes sociais. Até chegar ao seu desfecho, o filme nos estimulará com suas transgressões, diálogos mordazes, elenco afinado e corte brechtiano. Imperdível.

O público fiel da Mostra, em sua grande maioria, é louco por Ingmar Bergman. Por isso, não há de resistir ao filme da parisiense Hansen-Love, que coloca um casal (interpretado por Vicky Krieps e Tim Roth), ambos profissionais de cinema, discutindo a relação na ilha de Faro. Ou seja, na casa-território de trabalho (e descanso) do grande cineasta sueco. O filme participou do Festival de Cannes e dividiu a crítica. Nem todos embarcaram na DR do casal. Mas “cenas de um casamento” em crise, criadas em homenagem ao genial realizador escandinavo, constituem – não há como negar – instigante estímulo a qualquer cinéfilo. Ou não?

O iraniano Ashgar Farhadi nunca alcançou a unanimidade de seu conterrâneo Abbas Kiarostami (1940-2016). Embora haja quem não admire seu cinema, Farhadi tem dois Oscar na estante (por “A Separação” e “O Apartamento”), um Urso de Ouro, um Cesar e dois prêmios em Cannes (roteiro para “O Apartamento” e Grande Prêmio do Júri para “Um Herói”). E olhe que ele soma apenas 49 anos e nove filmes. Os brasileiros conhecem os seis últimos deles, pois em 2009 o suspense “Procurando Elly” chegou ao nosso circuito de arte e causou sensação. E dali em diante Farhadi seria consagrado em festivais de primeira linha e pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E assistiríamos a todos os longas-metragens.

Completam a programação da noite inaugural da Mostra SP – que prossegue até dia 3 de novembro – “Crônica Francesa”, de Wes Anderson, “A Caixa”, do venezuelano Lorenzo Viga (premiado em Veneza com o drama homoafetivo “De Longe te Observo”), “Roda do Destino”, do japonês Ryusuke Hamaguchi, “Lua Azul”, da romena Alina Grigore, “Last Night in Soho”, do britânico Edgar Wright, “Compartment no. 6”, do finlandês Juho Kuosmanen, e programa de curtas-metragens com o espanhol “A Voz Humana”, de Pedro Almodóvar, “Ato”, da brasileira Bárbara Paz, e “A Noite”, do malaio Tsai Ming Liang.

Nas duas semanas seguintes, a Mostra SP exibirá 40 produções brasileiras e 224 estrangeiras. Entre estas, estão filmes de diretores da grandeza do italiano Marco Bellocchio e do coreano Hong Sang-soo, passando pelo tailandês Apichatpong Weerasethakul e o francês Leo Carax, e chegando a jovens como Julia Ducourneau, vencedora de Cannes esse ano com “Titane”, Panah Panahi, filho de Jafar “Balão Branco” Panahi, e o germânico-espanhol Daniel Brühl, protagonista do encantador “Adeus Lenin”, que faz sua estreia na direção, com “A Porta do Lado”.

Na coletiva de lançamento da Mostra SP, sua diretora, Renata Almeida, lembrou ter recebido muitos e-mails de “mostreiros” (ou cinéfilos fieis) perguntando se ela e sua equipe programariam algum filme de Hong Sang-soo. Para sequenciar o interesse do festival paulistano pelo cinema oriental – e da Coréia do Sul, que vive sua primavera audiovisual – foram programados dois filmes de Sang-soo – “A Mulher que Fugiu” e “Encontros”.

Na mesma coletiva, ao comentar o aspecto híbrido da edição desse ano (em 2020, a Mostra foi 100% digital), Renata lembrou o pioneirismo do festival paulistano. “Anos atrás, portanto antes da pandemia de Covid-19, começamos a realizar mostras on-line”. Mas o resultado não foi o esperado. “Nosso público” – destacou – “não dispunha ainda de bons serviços de streaming”.

Hoje, tudo mudou. Espectadores de todo território brasileiro – e mesmo os da capital – podem acessar a versão digital da Mostra. Mas, com atenção redobrada. Afinal, os mais de 250 títulos da programação serão exibidos em salas do circuito de arte paulistano e no vão livre do Masp. Já em plataformas on-line (da Mostra, do Sesc e do Itaú Cultural) só será exibida parte dos títulos selecionados. Quem, entre os que resolverem permanecer em casa, se não ficarem atentos, poderão perder filmes raros.

Entre o biscoito-fino da edição desse ano, há que se destacar Marco Bellocchio, que a Mostra homenageou com troféu e ampla retrospectiva, três anos atrás. O mestre peninsular, já octogenário, continua dirigindo grandes filmes. Dessa vez, veremos – no autobiográfico “Marx Pode Esperar” – seu mergulho em tragédia familiar. Nos vibrantes e rebeldes anos 60 (1967), o irmão gêmeo do cineasta, Camilo, de apenas 29 anos, suicidou-se. Cannes e a imprensa italiana receberam o documentário bellocchiano com ótimas críticas.

Outra fina iguaria da Mostra vem da Suécia e é, também, um documentário – “O Garoto Mais Bonito do Mundo”, de Kristina Lindströn e Kristian Petri. O filme reencontra o ator e músico Björk Andrésen, já sexagenário, em Estocolmo, cidade onde foi selecionado, por Luchino Visconti, para coprotagonizar “Morte em Veneza” (1971). Na época, o adolescente, nascido em janeiro de 1955, encantou o diretor de “O Leopardo” por sua beleza clássica e olhos de cor cinza, iguais aos descritos por Thomas Mann em seu romance, base do filme, publicado em 1912.

O sucesso de “Morte em Veneza”, primeiro em Cannes, depois no mundo inteiro, transformou o jovem de 15 anos em astro internacional e símbolo gay. No Japão, seu sucesso foi tão arrebatador, que lotou cinemas, gravou disco (em japonês) e inspirou uma desenhista de mangá.

O ator por acaso (e pelo senso estético de Visconti) sonhava ser músico. Depois de dar corpo ao Tadzio, ele estudou teatro e seguiu pela vida, dividido entre o cinema e a música. O filme desvela os recantos mais sombrios de sua história. A morte, presença no título literário e no filme, acompanharia de perto “o garoto mais bonito do mundo”.

Como pensar a Mostra sem o cinema iraniano? Afinal, o festival paulistano foi, décadas a fio, a maior vitrine da cinematografia do país dos aiatolás em nosso território. Quantos filmes, que trafegavam por estradas poeirentas, interpretados por crianças carismáticas assistimos? Quantas de nós presenciamos a exibição de filmes, palestras, masterclasses e debates nas mesmas salas que Abbas Kiartostami, Moshen Makhmalbaf e Jafar Panahi?

Pois agora chegou a vez de assistirmos ao fascinante “Pegando a Estrada” (poeirenta, claro!) do filho do diretor de “O Balão Branco”, o jovem Panah Panahi. O road movie de Panah é inventivo, atrevido, imperdível. Cheio de energia, humor e diálogos desaforados, “Pegando a Estrada” coloca uma família de quatro membros – mãe, pai, filho já na hora de contrair matrimônio e menino endiabrado – num carro utilitário. Que frescor, que encantamento, que irreverência criativa!

Abaixo, outros destaques da quadragésima-quinta edição da Mostra SP:

APICHATPONG E O OSCAR COLOMBIANO – A Colômbia vem dando um show de receptividade a realizadores estrangeiros. Tanto que emprestou história e território geográfico ao espanhol Fernando Trueba, que com “A Ausência que Seremos” tornou-se o grande vencedor dos Prêmio Platino 2021 (e tendo outro espanhol, o almodovariano Javier Cámara, como protagonista). Pois agora a Colômbia acaba de indicar à disputa de vaga no Oscar internacional, o novo filme de Apichatpong Weerasethakul: “Memória”. A nova ousadia do tailandês reúne atores britânicos (Tilda Swinton), franceses (Jane Balibar), mexicanos (Daniel Giménez Cacho) e colombianos (Juan Pablo Bedoya, entre outros). A trama se desenvolve no país hispano-americano. Jessica (Tilda Swinton), fazendeira escocesa, dedicada ao cultivo de orquídeas, vai visitar sua irmã, que vive em Bogotá. Certa manhã, ela é despertada por som familiar, o de uma bola de pedra caindo e reverberando no metal. Esse som, assustador, interromperá seu sono, dias a fio, a ponto de Jessica questionar a própria identidade. O diretor de “Tio Boonmee, que Pode Recordar suas Vidas Passadas”, vencedor de Cannes 2010 (e definido por Michel Ciment como criador de filmes-instalação) segue pelas searas do cinema sensorial e tocado pelo mistério.

O CINEMA DA AMERICA HISPÂNICA – Ano passado, coube a um filme mexicano, “Nuevo Orden”, de Michel Franco, abrir a Mostra. Esse ano, o talentoso e ousado cineasta – hoje um dos mais disputados pelos três grandes festivais mundiais (Cannes, Veneza e Berlim) – regressa com o novíssimo “Ao Cair do Sol” (Sundown). O filme competiu em Veneza. O venezuelano Lorenzo Viga, um dos raros latino-americanos a dispor de um Leão de Ouro em sua estante, marca presença com “A Caixa”, premiado com o Leoncino d’Oro (leãozinho de ouro), atribuído, em Veneza, pelo Unicef (Fundo da ONU para Educação, Cultura e Infância). Há muitos outros filmes da América Latina na Mostra (30 no total). Entre eles, alguns dirigidos por mulheres. Caso de “Camila Saldrá Esta Noche”, da argentina Inés Barrionuevo, “El Perro no se Calla”, de Ana Katz (também argentina), premiado em Roterdã, e de “Mis Hermanos Sueñam Despiertos”, da chilena (de origem mapuche) Claudia Huaiquimilla.

40 FILMES BRASILEIROS – A produção nacional faz, este ano, do festival paulistano, sua privilegiada e, na maioria dos casos, primeira vitrine. 36 produções programadas são 100% inéditas. Caso de “Deserto Particular”, de Aly Muritiba, prêmio do público em Veneza e indicado brasileiro a uma vaga no Oscar. Os irmãos Escorel (Eduardo e Lauro) dirigem – pela primeira vez na vigorosa trajetória de ambos – em parceria o longa documental “Sars-Cov-2: O Tempo da Pandemia”. O filme registra as consequências do coronavírus em nosso país que já conta mais de 600 mil vítimas. E o faz pelas vozes de sete integrantes do comitê gestor do projeto Todos pela Saúde, comandado pelo médico Paulo Chapchap. O cinema dirigido por mulheres marca forte presença com, entre outras, a estreante Thaís Fujinaga com “A Felicidade das Coisas”, Anita Rocha da Silveira com “Medusa”, seu segundo longa, Ana Maria Magalhães, com “Já que Ninguém me Tira para Dançar”, sobre a saudosa amiga e atriz Leila Diniz, “Sol”, de Lô Politi, e “A Viagem de Pedro”, de Laís Bodanzky. Este longa histórico, que só deve estrear ano que vem, data do bicentenário da “Independência”, traz Cauã Reymond interpretando o imperador do Brasil. Após abdicar do trono, ele regressa ao continente europeu para disputar poder com o irmão Miguel. Três longas animados tentarão mostrar que existe talento fora do Disneyworld: “Meu Tio José”, de Ducca Rios, “Tarsilinha”, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo (lançamento ano que vem, data do centenário da Semana de 22) e “Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente”, que marca o reencontro do cineasta Cesar Cabral com o cartunista Angeli. Juntos eles realizaram o notável “Dossiê Rê Bordosa”. Os fãs do ator Rodrigo Santoro têm encontro marcado com “7 Prisioneiros”, drama social dirigido por Alex Moratto, produção de Fernando Meirelles e Ramin “Tigre Branco” Brahrani.

HOMENAGENS (FILMES E LIVRO) – A atriz Helena Ignez, de produções notáveis como “O Padre e a Moça” e “O Bandido da Luz Vermelha”, e diretora de ficções e documentários, será homenageada pela Mostra com o Troféu Leon Cakoff, por sua trajetória iniciada no teatro baiano e sequenciada em palcos e telas, desde o final da década de 1950. A cineasta participará de sessão de autógrafos do livro “Helena Ignez, Atriz experimental”, de Pedro Guimarães e Sandro de Oliveira. Outro homenageado, o cartunista e escritor Ziraldo, autor das imagens gráficas e vinheta da Mostra, será festejado com dois longas documentais. Um, dirigido por sua filha Fabrizia Pinto (“Ziraldo, Era uma Vez um Menino”) e o outro, por Duda Danneman (“Ziraldo, uma Obra que Pede Socorro). Ruy Guerra, que completou 90 anos e segue com mil ideias fervilhando na cabeça, é o tema de “Tempos de Ruy”, de Adilson Mendes.

MOSTRA PAULO ROCHA – O cineasta português Paulo Rocha (1935-2012) recebe, finalmente, merecida homenagem em nosso país. A Mostra, que sempre cultivou o grande Manoel de Oliveira, pode agora apresentar o diretor que tentou, em vão, abrir brechas no fechado mercado brasileiro. Primeiro com o imperdível “Mudar de Vida” (1966), protagonizado pelo baiano Geraldo del Rey. Depois com “O Rio do Ouro” (1998), com Lima Duarte em destaque. Infelizmente, as telas brasileiras seguiram indiferentes à tentativa de diálogo de Rocha, que convidou del Rey para seu filme depois de vê-lo na pele do vaqueiro Manuel, no glauberiano “Deus e o Diabo na Terra do Sol”. Serão exibidos, pela Mostra, sete longas-metragens do lusitano. Entre eles, “Os Verdes Anos” (1963), de recorte neorrealista, como “Mudar de Vida”, o alegórico “A Ilha dos Amores” (1982) e o documentário “A Ilha de Moraes” (1984). E, para completar, o longa documental “A Távola do Rocha”, de Samuel Barbosa, que foi assistente do diretor lusitano. Paulo Rocha, por sua vez, foi assistente de Jean Renoir (e de Manoel de Oliveira). A certa altura de sua vida, o cineasta apaixonou-se de tal forma pelo Japão, que lá foi viver. A paixão transformou-se em dois filmes dedicados ao Extremo-Oriente – “A Ilha dos Amores e “A Ilha do Moraes”, ambos ligados ao português Wenceslau Moraes (1854-1929), que viveu venturas e desventuras em Moçambique, Macau, então colônia portuguesa na China, e Kobe e Tukushima, no Japão.

A FRANÇA DE MARION COTILLARD – A representação francesa na Mostra traz, além do vencedor da Palma de Ouro de Cannes (“Titane”), o novo e badalado “Annette”, de Leo Carax, o C da trinca BBC (Beineix-Besson-Carax). O filme, um musical protagonizado pela oscarizada Marion Cotillard (de “Piaf”), rendeu a Carax o prêmio de melhor diretor em Cannes. Bruno Dumont, outro realizador com presença marcante na história da Mostra, comparece, dessa vez, com “France”. Há outras produções da pátria dos irmãos Lumière no festival paulistano, mas de diretores menos conhecidos. Registre-se que um norte-americano, Wes Anderson, realizou, com dois atores franceses (Lea Seydoux e Mathieu Amalric) e produção francesa (em parceria com o Reino Unido e Alemanha), o longa “A Crônica Francesa”. A trama, com ingredientes de comédia, mostra jornal fictício, implantado na América caipira (no Kansas), que reproduz crônicas e histórias do “The French Dispatch Magazine”. O elenco, estelar, traz, também, Benício del Toro, Frances McDormand, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Willem Dafoe, Adrien Brody e Bill Murray.

CINEMA DE OUTRAS GEOGRAFIAS – Todo mundo sabe – e Leon Cakoff (1948-2011), um brasileiro de origem armênia, sempre fez disso um propósito – que a Mostra garimpa filmes em todos os quadrantes do mundo. E o público tem mostrado imenso interesse por filmes das mais longínquas geografias. Esse ano, há dois títulos do Afeganistão (“Os Cães Não Dormiram Ontem à Noite”, de Ranin Rasouli, e “O Uivo das Romãs”, de Granaz Moussavi). Do Curdistão vem o terror “Zalava”, de Arsalan Amiri, vencedor da Semana da Crítica, em Veneza. Do Quirguistão, chega “Estrada para o Éden”,de Bakyt Mukul e Dastan Zhapar Uulu. Do Cazaquistão veremos “18 KHZ” (“18 Kiloherz”) , de Farkhat Sharipov.

O LESTE EUROPEU NA FITA – A representação dos países situados ao leste da Europa não é grande se vista pelo aspecto quantitativo. Mas apresenta-se poderosa do ponto de vista qualitativo. Afinal, veremos na Mostra desse ano o imperdível “Má Sorte no Sexo ou Pornô Amador”, do romeno Radu Jude, e o russo “A Febre de Petrov”, de Kirill Serebrennikov, que representou o país eurasiano na competição de Cannes. A Hungria se faz representar por “História da minha Esposa”, de Ildikó Enyedi, autora de belíssimo e premiado “Corpo e Alma”, (2017). A Croácia por “Amanhecer” (“Zora”), de Dalibor Matanic. A Polônia por “Anatomia”, de Ola Jankowska.

“COISAS VERDADEIRAS” E “BRUXAS DO ORIENTE” – Cinéfilos curiosos, interessados em conhecer filmes que correm o risco de não chegar às nossas telas (ou a perderem-se no oceano de imagens do streaming) deve correr atrás de uma ficção – “Coisas Verdadeiras”, de Harry Wootliff, e do documentário “As Bruxas do Oriente”. O primeiro, produção britânica, é um drama selecionado pela mostra Horizonte, de Veneza. Protagonizado por Ruth Wilson, no papel de Kate, uma moça comum, que trabalha em agência de empregos, costuma dançar e beber em baladas. Leva vida razoavelmente tranquila e comum. Isto, até deparar-se com o oxigenado Blond (Tom Burke), que procura emprego, sem muita convicção, depois de passar quatro meses preso. O rapaz, um torpedo hormonal, lindo de morrer, com uma cicatriz, fruto de acidente de automóvel (na verdade, o ator nasceu com problema palato-labial) vai colocar a vida de Kate de ponta-cabeça. E nos jogar em uma vertigem de surpresas. Já o documentário francês – “As Bruxas do Oriente”, de Julien Farout – será para muitos uma revelação. O que sabemos do time de vôlei do Japão, que venceu as Olimpíadas de Tóquio, em 1964, e ainda hoje mantém o recorde de ter vencido 258 partidas? Formado com operárias, treinadas pelo implacável Daimatsu, a equipe fez história e conquistou o mundo. Depois de perder o Campeonato Mundial de Vôlei no Rio para a URSS, as “bruxas” passaram a treinar com dedicação samurai. Tornaram-se imbatíveis e travaram novos duelos com as soviéticas, que tiveram que contentar-se com a prata. O filme imanta nossa atenção por suas imagens de arquivo (parecem que feitas ontem, de tão bem preservadas) e seu incrível e ritmado diálogo com a animação.

45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Data: 20 de outubro a 3 de novembro

Sessões presenciais em 15 espaços e seleção de títulos on-line (nas plataformas Mostra Play, Sesc Digital e Itaú Cultural Play)

As sessões presenciais seguirão rígidos protocolos de segurança contra a Covid-19 (ocupação de apenas 50% da lotação das salas, distanciamento social, exigência do comprovante de vacinação, uso obrigatório de máscara)

Informações sobre programação e pacotes de ingresso ou ingressos individuais no site www.mostra.org.