O novo longa-metragem produzido pela CinemaScópio (“Bacurau”, “Aquarius”) e dirigido por Nara Normande (“Guaxuma”) e Tião (“Animal Político”) iniciou sua pesquisa de elenco buscando jovens para o núcleo de protagonistas.

O filme, que será rodado em locações do litoral Norte de Alagoas, no próximo ano, tem origem nas pesquisas dos dois diretores, que já realizaram juntos o curta-metragem “Sem Coração”, vencedor do prêmio de melhor curta-metragem na mostra Quinzena dos Realizadores, no Festival de Cannes, em 2014. Nara também realizou na região a animação “Guaxuma”, premiado como melhor curta no Festival de Gramado e selecionado para mais de 100 festivais em todo o mundo.

O novo longa se passa no verão de 1996, no Nordeste do Brasil. Numa pequena vila pesqueira, Tamara, uma menina de 14 anos, vive seus últimos dias perto do mar e dos melhores amigos antes de se mudar para estudar em Brasília.

A produção do filme é assinada por Emilie Lesclaux (“Bacurau”). Nessa primeira etapa do casting, a produção procura pessoas residentes no Nordeste, entre 13 e 20 anos, de todos os gêneros, com ou sem experiência.

Para participar é necessário enviar para o e-mail pesquisadeelenco2021@gmail.com 3 fotos (frontal, perfil e corpo inteiro) e um vídeo de até cinco minutos respondendo as perguntas:

1 – Faça uma breve apresentação sua: Quem você é?

2 – O que seus amigos representam para você?

3 – Qual a sua relação com o mar? Você sabe nadar?

O vídeo pode ser ‘upado’ direto no e-mail ou disponibilizado por link (YouTube, Wetransfer, Vimeo ou similar). Além do vídeo e das fotos, os candidatos devem enviar nome completo, idade, altura e a cidade onde mora. As inscrições serão realizadas entre 25 de outubro e 25 de novembro.