A Gedar (Gestão de Direito de Autores Roteiristas), entidade autônoma habilitada pela Secretaria Especial de Cultura para a arrecadação e gestão dos direitos autorais de roteiristas brasileiros do audiovisual, acaba de completar 5 anos de atuação, e lançou uma campanha para a valorização da autoria, do roteiro e do roteirista junto aos streamings, com a participação de Anna Muylaert, Thelma Guedes, David França Mendes, Di Moretti, Duca Rachid, Fábio Danesi, João Ximenes Braga, Maria Adelaide Amaral, Melanie Dimantas, Paula Richard, Paulo Halm, Ricardo Linhares, Ricardo Hofstetter, Rosane Svartman, LG Bayão, entre outros.

A campanha, que está sendo divulgada em vídeos nas redes sociais dos realizadores e parceiros, traz a visão de diversos profissionais do roteiro sobre a profissão no Brasil e dá voz a esses profissionais que recebem uma remuneração fixa, mesmo tendo sua obra, muitas vezes, exibida e reexibida em todo mundo, gerando lucros incalculáveis apenas para os exibidores. Ela também é uma motivação para a Gedar e os roteiristas levarem adiante o trabalho que começou há anos, na luta pelo reconhecimento e cumprimento do direito do roteirista no Brasil.

A Gedar tem o objetivo de garantir aos roteiristas do audiovisual uma justa remuneração pela exploração econômica de suas obras. Dessa maneira, a entidade pretende, ainda em 2021, dialogar com os usuários, como emissoras de TV e plataformas de streaming, entre outros, para avançar em possíveis negociações a fim de implementar aqui o que já é feito em outros países.

A associação também promoveu um seminário que debateu os desafios do atual cenário do mercado audiovisual para os autores e autoras roteiristas e a importância da gestão coletiva de direitos. O evento resultou no manifesto “Palavra de roteirista”, que pode ser acessado através do link https://gedarbrasil.org/manifesto-palavra-de-roteirista.

O documento, que expõe situação desigual na distribuição de direitos autorais pela exibição pública de obras audiovisuais e reivindica os direitos da classe de profissionais, é assinado pela Gedar – Gestora de Direitos de Autores Roteiristas, Abra – Associação Brasileira de Autores Roteiristas, Argentores – Sociedade Geral de Autores da Argentina, Fesaal – Federación de Sociedades de Autores Audiovisuales Latinoamericanos, Avaci – Confederação Internacional de Autores Audiovisuais, DAC – Diretores Argentinos Cinematográficos, e Redes – Red Colombiana de Escritores Audiovisuales Sociedad de Gestión Colectiva.

No evento, a Gedar também apresentou a lista dos 100 autores brasileiros que, pela primeira vez, receberão os direitos recolhidos pelas suas obras que foram exibidas na Colômbia e na Argentina.