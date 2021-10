Dirigido por Augusto Sevá, Tais & Taiane é um road movie sobre duas garotas, que tem seus destinos unidos pela estrada. O filme, que tem distribuição da Pandora Filmes, chega aos cinemas brasileiros no dia 14 de outubro.

O filme se passa em três dias, de poeira, sol, sede, medos e assédios. No acostamento, nos bares, postos, caminhando ou nas caronas dos automóveis, motos e caminhões, dormindo ao relento, em cavernas ou entre ferragens e pneus, numa paisagem bela e inóspita. Duas jovens garotas muito diferentes entre si são obrigadas a conviver de carona em carona. Tais sabe bem o que quer, Taiane, apenas sobreviver. Mas, até que ambas encontrem seus destinos, viverão por três dias, uma aventura inesquecível.

“Tais & Taiane é a materialização de um velho sonho. De reviver o universo estradeiro, que experimentei na juventude. Dos postos de gasolina, das borracharias, dos botecos sórdidos, da prostituição, da solidão e das intolerâncias. Mas também da solidariedade que no asfalto, como flor, faz nascer encontros e amizades fortuitas ou perenes.”, diz o diretor Augusto Sevá, que ainda completa: “Fazer este filme foi reavivar as Taises e Taianes que encontrei pelas estradas como caroneiro e que as vejo tão atuais, em suas dúvidas, suas necessidades e quereres de jovens em busca de compreender”.