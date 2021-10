“O Nosso Pai”, de Anna Muylaert

Após uma década dedicada ao fomento e valorização do cinema brasileiro, a Vitrine Filmes investe em uma nova frente em 2021: a produção. Um dos projetos da Vitrine como produtora associada é o curta-metragem “O Nosso Pai”, de Anna Muylaert, uma produção da África Filmes. Estrelado por Grace Passô, Camila Márdila e Dandara Pagu, a trama retrata o atual cenário pandêmico. Depois de perder a mãe, vítima do coronavírus, Marta busca apoio na casa de suas irmãs paternas, Fafá e Dandara, onde o luto se transforma em revolta.

Outro filme, ainda em fase de desenvolvimento, é “Jogada Ensaiada”, comédia romântica adolescente escrita por Marina Burdman e Luiza Conde, que recebeu nesta semana o Prêmio Cabíria 2021 de Melhor Argumento Infanto-juvenil. Na trama, Carol (15) vive debatendo os clássicos com o melhor amigo Pedro (15) e debochando da galera do esporte. Mas quando o coração bate por Alê (15), capitã do time de futebol da escola, as certezas de Carol são postas à prova.

Outros quatros filmes já estão em fase de desenvolvimento ou produção, são eles: “Justiça sob Suspeita”, documentário de Maria Augusta Ramos; “Sensor de Ausência”, ficção de Thais Vidal; “Hijas del Fuego 2”, de Albertina Carri, “Perto da Meia Noite”, de Maick Hannder ; “A Capa”, de Felipe Novaes; e “Experiências Incômodas em Dias Nublados”, de Diego Paulino. “A nossa curadoria na produção seguirá a mesma linha de pensamento das nossas escolhas enquanto distribuidora, dando voz a causas fundamentais através da arte”, revela a diretora da Vitrine, Silvia Cruz.

“A produção é um segmento que sempre tivemos muita proximidade na Vitrine, acompanhando e nos envolvendo nos projetos desde o desenvolvimento. Pensamos, acima de tudo, no conteúdo, então foi muito orgânica essa ampliação para atuar não apenas na comercialização, mas produzindo conteúdos. Acreditamos na união de forças com outras empresas produtoras para atuar em conjunto na realização dos filmes, seja pensando em soluções criativas, de financiamento e em todas as etapas referentes à realização das obras audiovisuais”, declara o diretor Felipe Lopes.