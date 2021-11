© Aline Arruda

Reconhecido no 78º Festival Internacional de Cinema de Veneza com dois prêmios, 7 Prisioneiros estreia esta semana, dia 4 de novembro, nos cinemas. Uma produção da Netflix, sua estreia na plataforma será no dia 11 de novembro. Estrelado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, o filme tem direção de Alexandre Moratto (Sócrates) e apresenta uma trama que gira em torno do pior das relações trabalhistas na economia de hoje.

No longa, o jovem Mateus (Malheiros) sai do interior em busca de uma oportunidade de trabalho em um ferro velho de São Paulo comandado por Luca (Santoro). Chegando lá, acaba se tornando vítima de um sistema de trabalho análogo à escravidão.

7 Prisioneiros é um filme inquietante, atual e necessário que apresenta a dura realidade das relações trabalhistas análogas à escravidão sob uma ótica de poder, solidariedade e traição. A produção é de Ramin Bahrani (diretor indicado ao Oscar® com O Tigre Branco, também da Netflix) e Fernando Meirelles (indicado ao Oscar® com Cidade de Deus), com a O2 Filmes, e o roteiro é assinado por Thayná Mantesso e pelo diretor Alexandre Moratto.