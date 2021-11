Um dos personagens mais famosos dos quadrinhos nacionais, Bob Cuspe, estreia nos cinemas em Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, nesta quinta-feira, dia 11 de novembro, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Palmas, Manaus, Maceió, Fortaleza, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Balneário Camboriú, Aracaju e Afogados de Ingazeira, com distribuição da Vitrine Filmes.

O filme, que ganhou o principal prêmio da Mostra Contrechamp, em Annecy, que é o maior festival de animação do mundo e teve sua primeira exibição no Brasil na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, traz uma mistura gêneros, como documentário, comédia e road movie, e conta a história do protagonista, um velho punk, tentando escapar de um deserto pós-apocalíptico, que na verdade, é um purgatório na mente de seu criador, o cartunista Angeli, que passa por uma crise criativa. O longa, dirigido por Cesar Cabral, conta com a dublagem de Milhem Cortaz, Paulo Miklos, André Abujamra, Grace Gianoukas e Laerte.

Evidenciando o humor e a estética típica da obra de Angeli, o longa alterna momentos de animação com depoimentos do próprio cartunista, combinando assim uma história de ficção de Bob Cuspe com o documental sobre o processo de criação do cartunista, que revisita o seu passado.