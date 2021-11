Com o objetivo de catalogar e monetizar a produção de imagens feitas pelas produtoras independentes brasileiras, a Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) lançou o IMAGin, primeiro banco de imagens independente do país.

O IMAGin foi idealizado pela BRAVI e pela CRONOS Audiovisual a partir da experiência no tema do executivo Marco Antonio Coelho Filho. A apresentação será feita pelo Presidente Executivo, Mauro Garcia, no último dia de realização da Expocine, que acontece esta semana no Conjunto Nacional, em São Paulo. A gestão do banco de imagens será do Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros (ICAB).

A plataforma digital de licenciamento e monetização de imagens reunirá as melhores imagens do Brasil feitas nas duas últimas décadas pelas produtoras independentes brasileiras, com coleções de imagens por temas e por produtora participante. São imagens exclusivas de temas relacionados ao meio ambiente, flora e fauna brasileiras, centros urbanos das principais cidades, praias e montanhas.

A plataforma garantirá a visualização das imagens em baixa resolução, em looping, e com marca d’água antes de serem compradas. A ideia é que seja um banco de imagens autossustentável, que permita o acesso a preço de custo para as produtoras independentes associadas, e a um preço de mercado para clientes nacionais e internacionais, além de agências de publicidade. Dentro do IMAGin, será possível pesquisar, pré-visualizar e já efetuar a compra. A pessoa receberá as imagens escolhidas em alta resolução, acompanhadas de recibo e termo jurídico de licença de uso. Haverá condições e valores especiais para as produtoras participantes da plataforma, que entra em operação em 2022.

Na mesma ocasião, foi lançado o Cartão BRAVI, que poderá ser utilizado com pré-carregamento e também para saque em reais ou em moedas estrangeiras, e vai possibilitar aos produtores utilizarem a verba de produção controlada, já que exportará o extrato para as prestações de contas. O Cartão leva as bandeiras VISA e BRAVI.