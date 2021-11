Realizadores independentes de todo o país interessados em divulgar suas produções audiovisuais podem participar da 6º Mostra Futuro do Cinema Brasileiro, inscrevendo suas obras até o dia 20 de novembro. A pessoa responsável pela inscrição deve enviar o link do curta-metragem para o e-mail futurodocinemabrasileiro@casaguilhermedealmeida.org.br. Todo o processo é gratuito. Realizada pelo Núcleo Cinematographos de Estudo de Cinema da Casa Guilherme de Almeida, a mostra busca viabilizar um caminho de divulgação das produções de novos talentos do audiovisual nacional.

A divulgação dos curtas selecionados acontecerá no dia 30 de novembro, no site da Casa Guilherme de Almeida, integrante da Rede de Museus-Casas Literários da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e gerenciada pela Poiesis. As pessoas responsáveis pelas obras selecionadas deverão enviar uma cópia do curta para o mesmo e-mail de inscrição até o dia 5 de dezembro. Para mais informações sobre as características exigidas para os vídeos clique aqui.

O critério de seleção dos curtas levará em consideração a originalidade, a relevância do tema e a excelência artística da obra. Podem participar realizadores em fase de formação (estudantes) de qualquer área do conhecimento e realizadores independentes, desde que não tenham dirigido nenhum longa-metragem até o momento da seleção.

Serão aceitas obras de no máximo 15 minutos de duração com um minuto de tolerância para os créditos, de tema livre (incluindo animações e documentários), realizadas entre os anos de 2019 e 2021. Cada realizador(a) poderá participar com quantos filmes quiser, porém somente um filme por realizador(a) será selecionado.

O(a) realizador(a) do filme vencedor será premiado(a) com a nova edição da Enciclopédia do cinema brasileiro e duas coleções de filmes da Versátil Home Vídeo de consagrados diretores brasileiros.

A mostra foi criada em 2015 e é uma das atividades do Núcleo Cinematographos de Estudo de Cinema, que, baseando-se na atividade de Guilherme de Almeida como crítico cinematográfico e roteirista de filmes, também oferece um Programa de Estudos de Cinema e cursos breves sobre diversos segmentos nessa área.

Na 6ª edição, os curtas-metragens selecionados serão exibidos na Sala Cinematographos, no Anexo da Casa Guilherme de Almeida, no bairro Sumaré, em São Paulo (SP), no dia 11 de dezembro, sábado, das 15h às 18h, e, simultaneamente, veiculados no Zoom, a partir da inscrição prévia dos espectadores interessados, aberta até o dia 9 de dezembro pelo site do museu (aqui).

Para assistir as sessões gratuitas e presencialmente, o público precisa fazer a inscrição neste link também até 9/12. Respeitando os protocolos de saúde para evitar a transmissão de Covid-19, serão oferecidos 20 lugares para a plateia.

Os integrantes das equipes realizadoras das produções audiovisuais também participarão de uma conversa com os espectadores, para destacar os processos criativos adotados e as expectativas relacionadas ao futuro do setor cinematográfico no Brasil.