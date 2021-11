© Daniela Nader

O drama político “Curral”, dirigido por Marcelo Brennand, foi rodado no interior do Brasil, no munícipio de Gravatá, Pernambuco. O filme, produzido pela Zéfiro Filmes, em coprodução com a Querosene Filmes, é uma produção de Bárbara Maranhão e Marcelo Brennand, que também assina o roteiro ao lado de Fernando Honesko e Marcelo Muller. Com distribuição da Pandora Filmes o longa chega nos cinemas dia 11 de novembro.

Durante as eleições, a população se divide entre as cores Azul e Vermelho, que representam os partidos políticos e lutam pelo poder desde sempre. Devido a seca, a água é a principal moeda de troca. Chico Caixa (Thomás Aquino) é um homem humilde e ex-funcionário da distribuidora de água de Gravatá, local que sofre com a escassez hídrica. Ele é recrutado por um amigo de infância, o advogado Joel (Rodrigo García), que precisa conquistar votos de um bairro popular fundamental para conseguir se tornar vereador. Para se eleger os dois usam o fornecimento de água como moeda de troca com a população. Chico se vê confrontado entre suas necessidades financeiras e seus princípios.

“Curral” teve sua première mundial na 44ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e já conquistou os prêmios de Melhor Ator (Thomás Aquino) e o prêmio de Melhor Contribuição Técnico-Artística no 46º Festival de Huelva (Espanha), Melhor Longa-metragem de Ficção no Festival de Cinema do Brooklyn (Nova Iorque) e Melhor Ator no 25º Inffinito Brazilian Film Festival. O longa também participou do Festival du Cinéma Brésilien de Paris e teve uma exibição em Paris no Hotel de Ville de Paris, prédio que abriga as instituições do governo municipal.