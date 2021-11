O ICAB – Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, entidade voltada à difusão do conhecimento, conexão e qualificação de estudantes e profissionais do audiovisual e áreas conexas, e o Screenwriter Online, plataforma voltada ao ensino de narrativas de ficção criada por Hermes Leal, realizam o Curso de Férias Edição Especial ICAB – Roteiro de séries e filmes para iniciantes, que acontecerá de 24 a 27 de janeiro de 2022, de forma online, das 9h30 às 12h30. Com duração de quatro dias e 12 horas totais de aulas, as inscrições estão disponíveis através do link https://screenwriteronline.com/br-cursodeferias-iniciantes.

O curso de criação de histórias e roteiros de ficção será ministrado ao vivo por Hermes Leal, autor da teoria da narrativa baseada em pesquisas científicas, oriunda da semiótica narrativa e das paixões, para interessados em escrever séries, filmes e até mesmo contos e romances.

O objetivo é introduzir novos talentos na cadeia do audiovisual, capacitando os alunos com ferramentas eficientes para criar histórias originais, desenvolver narrativas e, principalmente, gerar personagens com densidade, tendo como referências séries como “Round 6”, “Big Little Lies”, “Game of Thrones” e filmes como “Roma”, “Coringa” e “Parasita”, com análises detalhadas da criação de suas histórias e seus personagens.

O aluno vai aprender a resolver problemas relacionados à criação de personagens, que é um dos grandes desafios apontados no audiovisual brasileiro, para que possa universalizar e internacionalizar sua série ou filme. “É quase uma sina o brasileiro não saber escrever roteiros, não saber desenvolver personagens, de forma universal. Estudo essa problemática há décadas e, hoje, temos condições de suprir essa área que é tanto criticada”, afirma Hermes Leal, doutor pela USP em teoria da narrativa e Semiótica das Paixões.

Nas aulas serão exibidos filmes e episódios de séries, com apontamentos das técnicas teóricas utilizadas. O curso é acompanhado ainda por um livro com a teoria em detalhes, que será introduzida nas aulas, para o aluno estudar e se aprofundar, aprendendo a organizar a jornada do personagem em seu “agir” e no seu “sentir”. Além de desenvolver a “jornada afetiva” dos personagens ao mesmo tempo em que faz suas jornadas de “ação”.

Como estruturar a alma do personagem

“A densidade de uma obra de ficção está no personagem. Sua relevância é o tema, mas quem prende o espectador é o que ‘sente’ o personagem. O que ele sente é o que vai emocionar o espectador. E ele sente paixões. São afetados, sempre, por algum dano ou paixão”, afirma Leal, que acrescenta ainda que o curso também irá explicar como funcionam os famosos “arcos”, essenciais para o desenvolvimento da jornada dos personagens. “Os arcos servem para gerar uma estratégia da ‘surpresa’, para pegar o personagem com o inesperado. Todo arco de uma boa série e um bom filme é estruturado na forma como ele irá surpreender o espectador. O curso ensina a técnica de narrar em que se ‘esconde’ uma verdade para ela ser ‘revelada’ depois, no final da história, em forma de surpresa para o espectador. Esses arcos precisam ser do personagem e da história, e hoje virou algo indispensável no mercado de séries”, finaliza Leal.

Com apoio da BRAVI – Brasil Audiovisual Independente, associação brasileira de produtoras independentes de TV e mídias digitais, e da Imprensa Mahon, canal que compartilha dicas sobre TV e cinema, o curso é aberto a toda e qualquer pessoa, a partir de 18 anos, e sem necessidade de conhecimento prévio, já que o propósito é introduzir o aluno nos “primeiros passos” do universo da criação simulada, onde ele vai aprender a desenvolver uma “ideia”, a esticar essa ideia em uma longa jornada dos personagens e em uma bela história, que poderá render um curta, um longa-metragem, um romance ou uma série com várias temporadas.

Os participantes receberão previamente acesso online e gratuito ao livro “O Sentido das Paixões”, de Hermes Leal, e, após a conclusão do curso, o certificado de participação.

Serão oferecidas 20 bolsas gratuitas destinadas a integrantes de ONGs voltadas a capacitação e acesso a arte e a cultura, membros de coletivos e associações de profissionais negros do segmento e estudantes de baixa renda de ensino superior. As inscrições para concorrer a estas vagas devem ser solicitadas até o dia 15 de janeiro através do email swo@screenwriteronline.com, enviando nome completo, idade, escolaridade, ocupação, cidade/estado e breve texto de justificativa da solicitação. Os selecionados serão comunicados até o dia 17 de janeiro.

Há ainda descontos especiais para afiliados de associações de audiovisual e através de promoção oferecida pela Imprensa Mahon.