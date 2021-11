“Meus 4 Maridos” conta a história de uma jornalista, Joana (Naura Schneider), que chega aos 50 anos e se dá conta que gostaria muito de ter vivido uma vida toda casada, fazer 25 anos de casada como sua mãe, amigas, tias. Ela se dá conta que juntando seus quatro casamentos passou 25 anos casada. Nada mais justo então que comemorar suas Bodas de Prata.

Joana convida seus ex-maridos para um jantar, sem explicar o motivo do encontro e nem revelar quem eram os convidados da ocasião. Os ânimos ficam tensos a cada toque da campainha e a chegada de um ex-marido. Com ajuda da sua melhor amiga Andrea (Monique Curi), Joana conduz a noite, as lembranças das relações, os conflitos que surgem e os momentos de descontração.

Essa comédia romântica fala dos diferentes tipos de relacionamentos que se estabeleceram hoje na sociedade, tocando em pontos importantes como o racismo e a homofobia.

No elenco estão Naura Schneider, Toni Garrido, Antônio Fragoso, Monique Curi, Carlos Simões, Jorge de Sá e Bruno Padilha. As filmagens seguem até 15 de novembro, no Rio de Janeiro.

“Meus 4 Maridos” tem produção de Naura Schneider, da Voglia Produções, roteiro de Renata Mizrahi e direção de Fred Mayrink, que faz sua estreia em longa.