Produtores audiovisuais de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal terão a oportunidade de apresentar seus projetos ou produtos finalizados para distribuidores, exibidores ou produtoras de alcance nacional durante o 5º Sapi – Mercado Audiovisual do Centro-Oeste, que ocorrerá de 30 de novembro a 3 de dezembro de forma virtual.

Com inscrições abertas até 18 de novembro pelo site do Mercado Sapi, as rodadas de negócios serão agendadas previamente de acordo com o interesse de cada produtor e de cada player. As inscrições para as rodadas de negócios são pagas e realizadas de forma independente das inscrições para o 5º Sapi, que só serão abertas na segunda quinzena de novembro.

Nesta edição, as rodadas de negócios contarão com a presença dos seguintes players: a plataforma de streaming XBPIX, as produtoras Copa Studio e Têm Dendê Produções, as distribuidoras Olhar Distribuição, Descoloniza Filmes, Vitrine Filmes e Elo Company, e os canais de televisão Canal Curta, Canal Arte1, Canal Brasil e Globo News. Os players Copa Studio, Têm Dendê Produções, Vitrine Filmes, Olhar Distribuição e Canal Brasil têm interesse na coprodução de conteúdos.

Cada produtor poderá inscrever quatro projetos e cada um desses poderá ser direcionado a quatro players diferentes. As reuniões serão realizadas de forma virtual durante o 5º Sapi.