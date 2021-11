A EGBÉ – Mostra de Cinema Negro se aproxima da sua 7ª edição e, pela primeira vez, amplia as suas inscrições também para filmes internacionais. Por isso, este ano, o regulamento foi lançado com tradução para o inglês e para o espanhol.

As inscrições estão abertas desde o dia 9 de novembro e seguem até o dia 15 de dezembro. Para enviar seus filmes, realizadores negros do Brasil e de outras partes do mundo devem acessar o portal https://egbesergipe.com.br.

Não é a primeira vez que filmes internacionais poderão ser exibidos na mostra. Em outras edições, realizadores de países africanos e da América Latina inscreveram e tiveram seus filmes exibidos na EGBÉ. Mas, é a primeira vez que as inscrições são internacionalizadas de forma oficial.

A expectativa é que, após dois anos de edições online por conta da pandemia da Covid-19, a mostra seja realizada pela primeira vez de forma híbrida em abril de 2022.

Para mais informações os realizadores interessados podem enviar email para egbecinemanegro@gmail.com.