A 10ª Mostra de Cinema Coreano (MCCB) começa no dia 28 de novembro e vai até o dia 12 de dezembro, no Petra Belas Artes, em São Paulo.

Com 13 títulos inéditos, a mostra trará os mais recentes filmes aclamados pelo público coreano, a fim de aproximar o público brasileiro ainda mais da cultura sul-coreana e mostrar o lado artístico do país através da sétima arte.

Entre os títulos está o filme Honest Candidate (정직한 후보), que foi baseado no título brasileiro “O Candidato Honesto” (2014), Kim Ji-young: Born 1982 (82년생 김지영), longa que retrata a visão feminista na Coreia do Sul e, para as crianças, a animação Os Sete Anões e os Sapatos Mágicos (레드슈즈).

Será possível assistir a esses e a outros títulos durante as três sessões diárias, que ocorrem às 16h, 18h15 e 20h30. Aqueles que participarem da sessão especial, além de conferir a exibição dos filmes, também poderão acompanhar o workshop de jogos tradicionais coreanos apresentados em Round 6, como o Dalgona Candy, e haverá sorteios, presentes e photozone exclusivos para os participantes.

Confira a lista completa dos títulos da mostra:

Turma de Inglês do Grupo Samjin (Samjin Company English Class)

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões (레드슈즈)

O Livro do Peixe (The Book of Fish)

Seguindo em Frente (Moving On)

A Candidata Honesta (Honest Candidate)

Kim Ji Young, Nascida em 1982 (KIM JI-YOUNG, BORN 1982)

Romance Maluco (Crazy Romance)

Corredores da Meia-Noite (Midnight Runners)

Start-Up (Start-Up)

O Buraco (Sinkhole)

Os Fora da Lei (The Outlaws)

Refém: Celebridade Perdida (The Outlaws)

O Leitor de Rostos (The Face Reader)