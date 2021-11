A editora Geektopia lança o primeiro volume de Zeca e o Mistério dos Irmãos Lumière, escrito por Gabriel Manetti e ilustrado por Gabriel Sozzi, que aborda a história da sétima arte e relembra clássicos do cinema.

O livro é uma iniciativa que resgata atores e diretores do passado, além dos primeiros filmes da história, aprofundando-se nas grandes aventuras dos pioneiros do cinema: os irmãos Lumière. Zeca, protagonista da HQ, predestinado a amar o cinema, nasceu no mesmo dia, porém cento e onze anos depois, da primeira projeção pública a ser realizada.

Além da inédita história de Zeca, os leitores encontrão nessa HQ a inspiração para a sua criação, o rascunho do projeto e todo o seu desenvolvimento.

A obra está disponível para compra no site da Novo Século, Amazon e Submarino.