Depois de premiado no Festival de Annecy e de ser o primeiro latino-americano a receber o principal prêmio do Festival de Ottawa, o brasileiro ”Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente”, de Cesar Cabral, está na corrida para uma indicação ao Oscar de Melhor Longa em Animação e, para isso, criou uma campanha para arrecadar fundos para divulgar o filme nos EUA.

Com o mote “Leve um Punk para o Oscar”, a ideia é conseguir dinheiro para promover uma campanha conscientizando os votantes da Academia da importância de assistir ao filme e não apenas às grandes produções hollywoodianas. O longa já conta com apoio da distribuidora americana e parceiros no país, mas ainda assim para fazer uma campanha pré-Oscar que seja efetiva, como diriam os Skrotinhos “ainda estamos precisando de uns 200 paus…”.

Sem poder contar com a ajuda do governo federal, ”Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente” se viu obrigado a fazer essa campanha. As recompensas para quem participar vão desde cartazes autografados, itens colecionáveis até um dos bonecos de Bob Cuspe usado no filme. Para contribuir, basta acessar https://www.catarse.me/leve_um_punk_pro_oscar?ref=project_link.

“Bob Cuspe – Nós Não Gostamos de Gente” já está nos cinemas brasileiros, com distribuição da Vitrine Filmes.