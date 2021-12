Contos do Amanhã dirigido e roteirizado pelo cineasta Pedro de Lima Marques e produzido de forma independente pelas produtoras Bactéria Filmes e Druzina Content é um filme de sci-fi e fantasia brasileiro de baixo orçamento. O longa passou por 12 países, colecionando 27 seleções no circuito de festivais de gênero e sendo agraciado com 15 prêmios internacionais.

Somente nos EUA, Contos do Amanhã participou de mais de 10 festivais recebendo diversas premiações. E foi considerado como Coming-of-age Matrix por sua participação em Other Worlds Film Festival’s, em Austin.

O longa chega nos cinemas no dia 9 de dezembro, na semana da Ficção Científica Brasileira.